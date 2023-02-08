İŞKUR, KPSS olmadan şehir hastanelerine personel alımı başladı! 10000-12000 TL aralığında maaş imkanı sunulacak!

10000-12000 TL aralığında maaş imkanı sunulacak! İŞKUR, KPSS olmadan şehir hastanelerine personel alımı başladı! İŞKUR her gün farklı şehirlerde ve farklı sektörlerde açık iş ilanları paylaşmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir duyuruda, şehir hastanelerinde birçok kadro pozisyonunun mevcut olacağını belirtti. Pek çok kişi KPSS gerektirmeyen iş ilanı için nereden işe alındıklarını, kendilerine pozisyon teklif edilen illere ve hastanelere bakarak araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra bu işe girecek olan vatandaşlar 10000, 11000, 12000 TL kazanabileceklerini açıkladı.

Özgeçmişinizi İŞKUR'un internet adresindeki e-posta adreslerine göndermeniz gerekmektedir. İŞKUR'un internet adresini girdiğinizde arama alanına "Şehir Hastanesi" yazıldığında karşınıza seçenekler çıkacaktır.

Hangi Personeller Alınacak?

İŞKUR personel alımıyla ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi meraklandırdı.Vatandaşlar, hangi alanlarda alım olacağına dair araştırmalara başladı. Hasta bakıcılığı yapacak olan, temizlik görevlisinde çalışacak, depo elemanı ve lojistik alanında görev alacak kişiler İŞKUR'da aranıyor. İŞKUR'daki ilanlara başvurular elektronik aracılığıyla kolay ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir.

İŞKUR, çoğu insanın iş sahibi olmasını mümkün kılan bir takım avantajları vardır. İŞKUR konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, kontenjanların sınırlı sayıda olduğunu açıkladı. Vatandaşların çoğu İŞKUR aracılığıyla iş bulma imkanına sahip olacak. İŞKUR, geniş iş ağı ile birçk kişiyi istihdam etmeye devam etmektedir.

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