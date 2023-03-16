Altın fiyatlarında her şey ters düz oldu! Uzmanlar o tarihte çıkacağı rakamı açıkladı! Vatandaş kuyumculara koştu!

Vatandaş kuyumculara koştu! Altın fiyatlarında her şey ters düz oldu! Uzmanlar o tarihte çıkacağı rakamı açıkladı! Geçtiğimiz yılı oldukça hareketli geçiren piyasaları 2023 yılında neler beklediği oldukça merak ediliyor. Piyasa uzmanlarına göre 2023 yılının ilk ve ikinci yarısında rakamların ani dalgalanmalara sahne olacağı düşünülüyor. Ani değişikliklerin ise ülkemizde yaşanacak seçim dönemi ve merkez bankalarının faiz kararlarının nedeniyle etkili olacağı düşünülüyor. Altının dış kaynaklı olarak birçok konudan etkilendiği bilinmektedir. Bu sebeple altın dünya genelinde çok çok önemli olaylar olmadığı sürece belli seviyelerde kalamaya ve istikrarlı yükselişlere devam edecektir.

2023 Yılında Piyasalar Ne Olacak?

2022 yılında hem döviz hem de altın piyasaları son derece dalgalanmalı olarak geçti. Geçtiğimiz yıl yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının faiz kararları nedeniyle piyasalar yön değiştirdi. Yatırımcılar ise güvenli yatırım unsuru bulduğu altının yükselişe geçeceği tahminlerinde bulundu. Uzmanlar 2023 yılında gram altın rakamlarının 1100 TL’nin altında seyretmeyeceğini iletiyor.

Yılın ilk yarısı için yorumda bulunan analizciler gram altının 1400 TL bandında seyredeceğini tahmin ettiklerini iletiyor. İkinci yarıda ise bu seviyenin 1600 TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Her ne kadar geçtiğimiz yıl beklentinin altında kapanış gösterse de altın yatırımcısına yüzde 43 oranında kazanç getirdi. Geç kalmış olsa da bu yıla yükselişe geçerek devam eden gram altının asıl yükselmeyi ikinci yarıda yakalayacağı düşünülüyor.

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