20 yaş üzerinde olan kişilere açıklandı: QNB Finansbank, 20.000 TL ödeme verecek!

20 yaş üzerinde olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. Qnb Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız şartları uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu bankalarda ihtiyaç kredisi kullanabilecekler ve ödemeleri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde olabileceklerdir. 20 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için 20.000 TL kredi ödemesi verecek olan Finansbank yaptığı bu Kredi kampanyasında özellikle de banka müşterisi olan ve daha önce kendi Bankası üzerinden kredi kullanan vatandaşlara destek ödemesi vereceğini açıkladı.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere giderek işlem yapabildikleri gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirebilmektedir. 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi başvurusu yapabilmeleri için kredi notunun 1400 ve üzerinde olması banka tarafından istenmektedir.

Qnb Finansbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde Finansbank üzerinden sizler için yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunu hızlı bir şekilde sonuç olarak hemen hesabınızı yatıracak ve nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişiler 5 dakikada sonuç alacaklardır.

Qnb Finansbank üzerinden yapılacak olan tüm başvurular sadece bireysel müşteriler için geçerli olup Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verilir ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.