Altın Fiyatlarında Hafta Sonu Yukarı Yönlü Hareketlilik Devam Ediyor! 15 Nisan Gram Altın Ve Çeyrek Altın Fiyatları

İç ve dış piyasaya etkide bulunan altın ve döviz kurlarında son durum ne? 15 Nisan 2023 döviz ve altın kurları… Altın ve döviz kurlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Döviz kurlarının yanı sıra altın fiyatlarında meydana gelen anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar döviz ve altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Şu an için döviz ve altın fiyatları ne durumda? İşte merak edilen soruların cevapları…

Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü değişmeler vatandaşın merakını çekiyor. Yatırımcının gündeminde bulan altın ve döviz fiyatları yakından takip ediliyor. ABD tarafında açıklanan enflasyon verileri Mart ayında yüzde 0,1 ve yıllık oranda yüzde 5 artış gösterdi. Artış göstermesinin ardından altın piyasasında hareketlenme yaşanarak yukarı yönlü hareketlilik gözden kaçmadı. Gram altında yaşanan rekor tazeliğini koruyarak devam ediyor. 15 Mayıs Cumartesi Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne düzeyde…

Altın fiyatları döviz kurunda ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Önceki günlerde ABD Mart ayı enflasyon verilerinin açıklaması ile piyasalarda hareketlenme başladı. ABD’de resesyon ihtimalinin ön palana çıkması altının güvenli liman olmasını bir kez daha teyit etmiş oldu. Rekor üzerine rekor tazeleyen altının fiyatlarının son durumu…

Gram Altın

Alış: 1.246,69

Satış: 1.247,12

Çeyrek Altın

Alış: 1.994,70 Tl

Satış: 2.039,05 Tl

Yarım Altın

Alış: 3.976,94 Tl

Satış: 4.078,10 Tl

Cumhuriyet Altını

Alış: 7.978,81 Tl

Satış: 8.131,25 Tl

Ziynet Altın Fiyatı

7.978,81

8.131,25

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

724,31

873,97

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

1.191,25

1.274,80