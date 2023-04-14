Altın Fiyatları Rekora Gidiyor! 14 Nisan Altın Fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Döviz kurunda ve altının ons değerindeki gelişmeler dalgalı seyir halinde devam ediyor. ABD’de ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları tarihi rekora doğru gidiyor. Yeni rekor tazeleyen altının son güncelleme ile birlikte kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının son durumu…

Gram altın fiyatında yeni rekor mu geliyor? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Yüzbinlerce altın takipçisi altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemde yükselişe geçen altın fiyatları, yükselişini devam ettiriyor. Yatırımcıların takibinde altın fiyatları yakından takip ediliyor. ABD ve FED tarafından faiz artışına gidilmemesi fiyatlandırmada etkili oluyor. Faizlerde artışın olmaması altın fiyatlarını yukarı yönde seyir etmesine etki ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, yeni rekor kıran altının son fiyatı 1273 liraya kadar çıkmış oldu. Merak edilen konu altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek? Bu gün altın fiyatlarında son durum ne?

Yeni rekor deneyen altınının şu dakikalarda seyri 1270 lira seviyelerinde bulunuyor. Anlık fiyatları haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 14 Nisan tarihli altın fiyatlarında yaşanan durum…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakında takip ediliyor. ABD ÜFE verilerinin beklenenin altında gelmesi altın fiyatlarına doping etkisi yaptı. Son dakika gelişmelerini fiyatlandıran altında da yükseliş trendi devam ediyor. Gram altında yaşanan tarihi zirvede ons altın 2048 dolarak kadar çıkmış oldu. İşte son dakika itibari ile altın fiyatlarında yaşanan son durum…

Gram Altın Fiyatı

1.212,41

1.212,61

Altın/Ons ($) Fiyatı

1.978,54

1.979,15

Çeyrek Altın Fiyatı

1.939,63

1.982,41

Cumhuriyet Altını Fiyatı

7.759,45

7.906,22

Yarım Altın Fiyatı

3.867,60

3.965,23

Ziynet Altını Fiyatı

7.759,45

7.906,22

Ata Altın Fiyatı

8.072,00

8.276,38

Yarım Altın Fiyatı

3.867,60

3.965,23

Ziynet Altını Fiyatı

7.759,45

7.906,22

Ata Altın Fiyatı

8.072,00

8.276,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.115,13

1.186,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.115,13

1.186,01