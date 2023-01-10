A101’e bu sabah gelen ürün kapılarının dolup taşmasını sağladı! Birçok üründe kallavi indirim var! 22,50 TL, 34,95 TL...

Birçok üründe kallavi indirim var! 22,50 TL, 34,95 TL... A101’e bu sabah gelen ürün kapılarının dolup taşmasını sağladı! Özellikle son zamlar sonrasında vatandaşların gözü indirime giren ürünlerde olmaktadır. Genellikle market zincirlerinin aktüel ürünler olarak yayınladığı indirimli ürünler müşterilerin ilgilerini çekerek satışları artırdı. A101 aldın aldın kampanyaları olarak da nitelendirilen bu kampanyalar artan fiyatların bir nebze de olsa etkilememesini sağlamak için yapılmaktadır.

Öncelikle tüm A101 mağazalarında satışlara sunulan bu indirimli ürünler herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Bu nedenle dolup taşan A101 marketleri bu konuda vatandaşlara yardım edebilmeyi amaçlamaktadır. A101 ilk sipariş indirimi yaparak da yeni müşterilerine kapılar açmaktadır. Bu sayede alışverişlerde daha çok ürün alabilecek ve kaliteli olan bu ürünlerden faydalanabileceksiniz.

A101 Kapıda ilk sipariş indirimi yaparak online alışveriş yapmak isteyenlerin de ilgisini çekmektedir. Özellikle son zamanlardaki fiyat artışlarının vermiş olduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle herkesin fazlasıyla yaşadığı bu sorun çözüme ulaştırılma yolunda da oldukça zahmetli bir süreci içermektedir.

Bu nedenle bu sürecin tamamlanmasında vatandaşlar ve özellikle gıdaların satış merkezleri olan marketlerin bir arada çabalaması gerekmektedir. Bununla birlikte yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulmaması sonucunda ciddi ekonomik krizler olacak ve bu da ülke için olumlu sonuçlara sebep olmayacaktır. Dolayısıyla A101 market zincirleri aktüel ürünlere koyduğu fırsatlarla vatandaşların ilgilerine göre tercihler sunarak katkı sağlamaktadır.

A101'de Kallavi İndirim!



Masa Takımı 1899 TL'ye satılıyor

Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL'den satılıyor

Ütü Masası 279,95 TL'den satılıyor

Metal Merdiven 3 Basamaklı 319,95 TL'den satılıyor

Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL'den satılıyor

Çamaşır Sepeti 49,95 TL'den satılıyor

Organizer Sepet 22,50 TL'den satılıyor

Sıcak Su Torbası 39,95 TL'den satılıyor

Juno Bay Bayan Terlikler 34,95 TL'den satılıyor

Singer Dikiş Makinesi 1699 TL'den satılıyor

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 279 TL'den satılıyor

Homend Çay Makinesi 499 TL'den satılıyor

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 239 TL'den satılıyor

Fantom Carbon Dik Süpürge 549 TL'den satılıyor

Aprilla Kartuş Ağda Makinesi 79,95 TL'den satılıyor

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