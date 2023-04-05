Altın fiyatları o tarihte zirve yapacak! Uzman isimler duyurdu, gram altın tahminleri ortalığı yıktı geçti!

Uzman isimler duyurdu, gram altın tahminleri ortalığı yıktı geçti! Altın fiyatları o tarihte zirve yapacak! Son günlerde sürekli dalgalanmalar yaşayan altın rakamlarında devam eden yükseliş geçtiğimiz günlerde yönünü değiştirdi. Son günlerde fiyatı düşen altın için uzmanlardan peş peşe açıklamalar ve tahminler geldi. Altın piyasası uzmanlarından yatırımcılara uyarı niteliği taşıyan fiyat beklentileri açıklanmaya başlandı. Uzmanlar altın rakamlarında önümüzdeki günlerde artış yaşanacağını tahmin ediyor.

Yatırım Uzmanlarından Altın Tahminleri

Altın geçtiğimiz yıl rekordan rekora koşarak yatırımcısını mutlu etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde fiyatlarında düşüş yaşayan altın geçtiğimiz günlerde tekrar yükselişe geçerek tarihi rekorunu yeniledi. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar uzmanlardan gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Ünlü ekonomistten ise yatırımcılar için altın değerinde olan tavsiyeler geldi.

Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların büyümüş olduğu görüntüleniyor. Dalgalanmalar neticesinde altın fiyatlarının düşmesi yatırımcıları endişelendirdi. Uzmanlardan gelen açıklamaların ise yatırımcıların endişelerini silecek vaziyette olduğu görülüyor.

Gram Altında Düşüş Yaşandı

Altın rakamları tahminlerinde nokta atışı gerçekleştiren ünlü ekonomistten yeni gram altın tahmini geldi. Ünlü uzman tahminlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şubat ayına kadar yükselmeye ve yeni rekorlara imza atmaya devam eden altının son günlerde düşüş yaşaması tedirginlik yarattı. Uzmanlar ise yaşanan bu düşüşün kısa süreli olduğunu ve kısa sürede ibrenin tekrar yukarıya çıkacağını tahmin ediyor.

Yaşanan bu düşüşün yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu aktaran uzmanlar birikimi olanın kuyumculara koşmasını tavsiye ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1200 TL olan gram altının son günlerde 1100 TL’den işlem gördüğü aktarılıyor. Sert fiyat düşüşü yaşayan altının önümüzdeki günlerde fiyatının tekrar artıp artmayacağı merak ediliyor.

Ünlü ekonomist ons altının önümüzdeki günlerde 3 bin dolar seviyesinde işlem göreceğini aktardı. Ons altının 3 bin dolara çıkmasıyla gram altın fiyatlarının da 2 bin TL seviyelerine kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

EDİTÖR NOTU: Haber içeriğinde yer alan hiçbir açıklama ve ifade editöre ait değildir. İlgili kişinin beyan ettiği açıklamalardır.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Haber metninden yola çıkarak yatırım yapılması durumunda olabilecek sorunlardan haber24.com ve editör sorumlu değildir.

haber24.com özel haber