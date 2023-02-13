O seviyeleri görürse yeni rekorlar gelebilir. Altın fiyatları için ezber bozan açıklama! Altın fiyatları için ezber bozan açıklama! O seviyeleri görürse yeni rekorlar gelebilir. Altının fiyatlarının 1091 TL eşiğini aşması nedeniyle kritik rakamlara gelindiği düşünülüyor. İlerleyen günlerde altının gramının 1100 TL'nin üzerinde seyredeceği ön görülüyor. Bu rakamdan sonrasında altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor.

An itibariyle altının gram fiyatı 1138 TL'den günü açtı. Dün itibariyle altının piyasası 1132 TL'den kapanmıştı yeni günde ise 53 kuruş değer kazandı. Son değer kazancıyla birlikte gram fiyatları 1138 TL bandında işlem görmektedir. Gün itibariyle çeyrek altın 1870 TL, Cumhuriyet altını ise 7570 TL'den satışa sunulmaktadır. Ons fiyatı ise 10 centlik değer kazancı sayesinde 1880 dolara satıştadır.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ekonomi toplantısında enflasyonun bazı sektörlerde gerilemeye başladığını iletmiştir. Özellikle 2023 yılında enflasyonda büyük miktarda gerilemeler yaşanacağı düşünülmektedir. Bankanın önümüzdeki mart-mayıs aralığında faizlerde 25 puan arttırıma gideceği aktarılmaktadır. Mayıstan aralık ayına kadarki dönemde de faizlerin sabit tutulacağı analizciler tarafından iletilmektedir.

Piyasa uzmanları altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde toparlanacağını öngörmektedir. Merkez bankasının faizleri sabitlemesiyle altında da fiyatların sabitlenebileceği düşünülmektedir.

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