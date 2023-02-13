11 MİLYON emeklinin beklediği son dakika haberi yayımlandı: Gece resmi gazetede verildi

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyanın duyurusu paylaşıldı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek, sizlerde emekli, hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman bu bankadan hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank Vakıfbank üzerinden de ödemeler verilecektir.

11 MİLYON EMEKLİYE ÖDEME

11 milyon emeklinin, beklemiş olduğu bu kredi paketi şubat ayı sonuna kadar destek olarak devlet tarafından verilecek ve bu kredi ödemelerinde daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişiler ile birlikte emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar yararlanacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kullanabilecekleri krediler 5 dakika içerisinde sonuç olarak vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemelerinizi uygun faizlerle ödeyebileceğiniz kredi kampanyalarına katılacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılmaktadır. 36 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz.

EMEKLİYE BORÇ KAPATMA

50000 TL kredi kullanacak olan tüm emeklilere uygun faizlerle ödeme yapacak olan kamu bankaları, emekli maaşlarının bu bankalar üzerinde olması durumunda diğer bankalardaki borçlarını kapatan, borç kapatma kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler alabilir ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.