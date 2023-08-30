Altın piyasası 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü altının onsu ve döviz kurundan etkilenen dalgalanmalar yaşadı. Altın yatırımcıları iç piyasadaki fiyat değişimlerini dikkatli bir şekilde izliyor. Şimdi yarım altın, cumhuriyet altını ve gram altının 30 Ağustos 2023 fiyatları ile ilgili son güncellemelere bakalım.

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle veri akışında bir sakinlik yaşanacak. Ancak analistler yurt dışında birkaç önemli göstergeyi yakından takip edecek. Bunlar arasında ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, Temmuz ayı bekleyen konut satışları, ikinci çeyrek büyümesinin yanı sıra Euro Bölgesi ve Almanya'daki enflasyon verileri yer alıyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

PİYASALARDA SON DURUM

Altının ons fiyatı şu anda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 1.935 dolardan işlem görüyor. Dün ise yüzde 0,9'luk bir artış göstererek 1.938 dolardan kapanmıştı. Analistler bu düşüşü işgücü piyasasındaki yavaşlamaya ve bunun sonucunda ABD'deki iş ilanlarının azalmasına bağlıyor. Nitekim temmuz ayında açık iş pozisyonları yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan para politikası toplantısında faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Piyasa uzmanlarına göre, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini değiştirmeme olasılığı yüzde 86,5'tir. Bununla birlikte, faiz oranının 25 baz puan artırılma olasılığı yüzde 13,5'tir. Bu analistler, Fed'in gelecekteki para politikalarına ilişkin beklentilerinin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini de vurguladılar.

30 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne altın fiyatlarında yükselişle başlandı. Şu sıralar altının gram fiyatı 1.657 liradan işlem görüyor. Dün altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer artışı yaşadı. Günü %1,2 yükseliş ile 1.653 TL’den tamamladı.

Yükseliş eğilimine devam eden altının gram fiyatı, şu saat itibarıyla önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,2 artışla 1.657 liraya çıktı. Aynı zamanda çeyrek altın 2.720 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 10.990 liradan alınabiliyor.