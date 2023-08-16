Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küresel piyasalarda yaşanan her yeni gelişme ile birlikte YouTube hesabı üzerinden gündemi yorumlamayı sürdürüyor. Kriz döneminde güvenli liman olarak görülen altına yönelen yatırımcıların yakından takip ettiği ünlü ekonomist son veriler ışığında yeni bir YouTube videosu paylaştı.

Uzman ismin paylaştığı YouTube videosunda yer verdiği tüm detaylarda altında başlayan düşüş nedeniyle rehavete kapılan yatırımcıları hedef aldı. İslam Memiş paylaştığı YouTube videosunda Ekim ayına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Ekim itibariyle 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları çok net değerlendirmek gerek.”

ALTINDA GERİLEME DÖNEMİ KISA SÜRECEK!

Küresel piyasalarda Çin ve Amerika'nın içinde bulunduğu buhran dönemi dolar kurunda yükselişi tetikliyor. Öte yandan uzman isme göre dolarda başlayan bu ani yükseliş altında aksi yönde gerilemeye sebep oluyor. Dolardan kaynaklanan bu gerilemenin kısa süreli olacağını ifade eden İslam Memiş yeni rekor için beklenen o tarihi verdi.

İslam Memiş'in uzun süredir defaatle uyardığı ve dikkat çektiği o tarih gelene dek risk endişesi ile elindeki yatırımı bozdurmak isteyenler içinde önemli uyarılar yer alıyordu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş özellikle Ons altına dikkat çekerek:

“Yeni rekorların görülebileceğini agresif yükselişlerin yatırımcıya sevindirecek. 1.800'lü rakamlara ulaşmayı daha kolay hale getirecek” dedi.

İSLAM MEMİŞ: “BURALARI DEĞERLENDİRİN!”

İslam Memiş gram altına yönelik rekor tarihi verdiği o videosunda özellikle Ons altındaki ataklar dikkat çekiciydi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ons için şu açıklamada bulundu:

“Ons altında baskılamadan dolayı gerileme yaşandı. 1.890 dolar destek seviyesine çalışacak gibi gözüküyor. 1.902'ye kadar gerilemiş durumda. Bu geri çekilme dolar ve euro üzerinden parite yapacak yatırımcı için yeni bir fırsat oluşturuyor. 1.890 seviyesi kalıcı olmayacak. Ekim ayı itibariyle 2000 üzerinde hızlı ataklar görülebilecek. Buraları değerlendirin.”