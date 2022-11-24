Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık Açıkladı! Toplamda 9 Milyar 732 Milyon TL Destek

Aile destek programları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok aileye destekler vermeye devam ediyor. Binlerce vatandaş destekleri yakından takip ediyor. Eğitim, gıda, giyim, doğal gaz desteğinin yanında başka birçok alanda destekler sürüyor. Toplamda 9 milyar 732 milyon TL ekim ayı desteği verildiği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık Açıkladı!

Küresel piyasalarda yaşanan yüksek enflasyon ile mücadele devam ederken ardından Rusya ve Ukrayna savaşının da çıkması ekonomik krizi daha da derinleştirdi diyebiliriz. Özellikle Avrupa için yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı ekonomik krizin arttığını hatta Almanya gibi gelişmiş bir ekonomiye sahip bir ülkenin ekonomisinde resesyon riskinin arttığını ifade edebiliriz.

Türkiye’de de TÜİK’ in açıklamış olduğu verilere baktığımız zaman enflasyon oranlarının yüksek olduğunu hatta % 80’nin üzerinde olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısı ile geçim sıkıntısı yaşayan insan sayısında da artışların olduğunu belirtebiliriz. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çeşitli destekler verip ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı giyim, gıda, elektrik, doğalgaz, eğitim ve daha birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere destek veriyor. Gerekli şartları sağlayan kişiler bu desteklerden yararlanabiliyor. Geçtiğimiz gün Bakan Derya Yanık doğal gaz desteği ile ilgili rakam vererek ne kadar desteğin verildiğini açıkladı. Bakan Derya Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” ifadelerini kullanarak doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı. Yanık sözlerine “ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteğinde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL- 2.500 TL arasında değişiyor” şeklinde devam etmişti.

Toplamda 9 Milyar 732 Milyon TL Destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayı için toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verildiğini açıkladı. Desteğin tamamı çeşitli alanlarda kullanıldı. Bakan Yanık, “Ekim ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer nakdi yardımlarımızı eklediğimizde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, destek için harcanan para ile ilgili olarak “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ile Ekim ayı içerisinde 1 milyar TL’lik desteği vatandaşlarımıza sunduk. Ekim ayında toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdık. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 350 milyon TL destekte bulunduk. Ekim ayı içerisinde vakıflarımıza 231,6 milyon TL periyodik payımızı aktardık. Buna ek olarak kış öncesindeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca 450 milyon TL ek pay aktardık. Böylece Ekim ayı içerisinde SYDV’lerimize toplam 681,6 milyon TL’yi aktarmış olduk” ifadelerini kullandı.

Anaokulu ve yaşlılara da destek verildiği açıklandı. Bakan Yanık, “Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz. Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 32,7 milyon TL’yi MEB’e aktardık. Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekim ayı içerisinde 12,3 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Bakan Derya Yanık, “Barınma Yardımı kapsamında 11,9 milyon TL destek verdik. Doğum Yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 30,3 milyon TL nakdi yardım yaptık. Ayrıca eşi vefat eden kadınlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de 146, 4 milyon TL destek sunduk” dedi.