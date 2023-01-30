Altın alanlar, satanlar dumur eden uyarı geldi! Gram altın için net tahmin, bu fiyata yükselecek!

Gram altın için net tahmin, bu fiyata yükselecek! Altın alanlar, satanlar dumur eden uyarı geldi! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı ve beklentileri açıkladı. Yurtiçinde TCMB’nin faiz politikaları konusundaki uygulamaları altın fiyatını dalgalandırırken, yurtdışında da FED’in politikaları bu dalgalandırmayı sürdürmekte. Bu politikalar sayesinde sert iniş ve sert çıkışlar beklenen piyasalarda risklerin dağıtılması gerektiği vurgulandı.

Ons ve Gram Altın Beklentileri

Altın piyasasındaki beklentileri de değişkenlik gösterdiği biçiminde yorumladı. Bu değişkenliklerin kaynağı olarak FED’i gösteren Memiş FED’in faiz arttırımı yönünde yaptığı olumsuz açıklamalarla altın piyasasının rahatladığını belirtti. FED daha sonra her ne kadar faiz arttırımına gitse de ons altın piyasasının yükseliş trendinde olduğunu belirtti.

Yurtiçi piyasalarında da hareket beklenmekte olduğunu belirten Memiş bunun kaynağı olarak da TCMB’yi gösterdi. TCMB’nin çeşitli faiz politikaları sebebiyle piyasanın yurtiçinde de yükseliş trendinde olacağını belirten Memiş 2 hafta içerisinde altının 1.125 TL civarında fiyatlara geleceğini düşünüyor.

haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24.com sorumluluk kabul etmez