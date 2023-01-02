Altın alacaklar, satacaklar uyarıldı! O rakam ifşa edildi! Bunu gören kuyumcuya koşacak!

O rakam ifşa edildi! Bunu gören kuyumcuya koşacak! Altın alacaklar, satacaklar uyarıldı! Altın ile ilgili yorumlar oldukça farklı şekilde yapılıyor. Altının inanılmaz bire şekilde artacağını söyleyenler ve altının yarı yarıya düşeceğini söyleyenler. İşe yatırımcılar bu iki farklı yorum sebebiyle yatırım yapmayıp bekliyor. Araştırmacı ve yazar Cem Özüak da altın ile ilgili çok farklı rakam verenler arasında yer alıyor. Özüak öyle bir tarih veriyor ki bu tarihi duyanlar hemen kuyumcuklara gidecek. İşte bu yorumlarının ve konunu detayları…

Altın Alacaklar, Satacaklar Uyarıldı! O Rakam İfşa Edildi!

Bu konuda değerlendirme yapan Stratejist Cem Özüak'tan şok eden bir altın analizi geldi. Özüak altın için öyle bir iddia ortaya attı ki duyanların ağzı bir karış açık kalacak ve hemen altına koşacak. Özüak altının onsunun 20.000 dolar olacağını ifade etti. Özüak’ın yaptığı bu sürpriz tahminin devamında ise altının 3-4 aylık bir süre zarfında çok büyük bir yükseliş yaşanmayacağını ifade etti.

Özüak ABD’nin faizde yaptığı artırımın altını sabit tuttuğunu ifade ediyor. ABD’de enflasyoun düşmesi ile birlikte altında yükselişin yaşanacağını ifade eden Özüak 5-6 ay içerisinde 20.000 dolara kadar yükseleceğini ifade ediyor.

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