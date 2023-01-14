Altın 1650 TL olacak diyen İslam Memiş, karar değiştirdi! Altın 2200 TL olacak! İşte artacağı tarih…

Altın 2200 TL olacak! İşte artacağı tarihi… Altın 1650 TL olacak diyen İslam Memiş, karar değiştirdi! Altının yükselişi devam ederken bu artışı da referans gösteren İslam Memiş altının ulaşacağı rakamlar hakkında yorumlarda bulundu. İşte İslam Memiş’in altının geleceği ile ilgili yorumları.

İslam Memiş’e Göre Gram Altının Geleceği

Gram altının sürekli artması bu konuda çeşitli yorumlara sebep oluyor. Gram altın artmaya devam ederken yakın zamanda ulaşacağı nokta ile ilgili de çeşitli yorumlar yapılmaya başladı. Altının bu artışının devam edeceği belirtilirken altında yeni rekorla ulaşılacağı yorumları da yapılmaya devam ediyor. İslam Memiş yaptığı açıklamalarla 2022 yılının kalan son günlerinde ONS altının 1800 dolar seviyesinde olduğunu ve bu artışın devam ederek 2023 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaşacağını belirtti.

Altının yükselişi konusunda da açıklamalar yapan İslam Memiş gram altının da ilerleyen günlerde yeni rekorlar kıracağını ifade etti. İslam Memiş gram altının 2 hafta önceki seviyeye göre çok büyük bir yükselişte olduğunu belirtirken bu yükselişin devam edeceğini de ifade etti. Altına ciddi talebin olduğunu belirten yorumcular bu talep sayesinde önümüzdeki günlerde gram altının artışı konusunda da etkili olacağı belirtiliyor. Altın asıl artışının ONS altın üzerinden gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Sene sonuna kadar gram altın 2.200 TL olacak Gram altın fiyatlarının bu noktada kalmasının fakat seçime kadar olası bulunduğunu da sözlerine ekleyen İslam Memiş, Yılsonuna kadar Altın fiyatlarının 2.200 TL’ye kadar artmasını beklediğini dile getirdi.

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