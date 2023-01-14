Bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faizi depremi! Ayda yata yata 11.244 TL kazanın!

Ayda yata yata 11.244 TL kazanın! Bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faizi depremi! Ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde birikim yapmak zorlaşmaktadır. Fakat yine de yapılan fırsatlarla özellikle yatırım yapmak isteyenler için yeni gelişmeler olmuştur. Faiz hesaplama yapılarak oluşturulan yatırım hesapları değerlenmiş ve özellikle yatırım yapmayı seven insanlar için önemli bir konuma gelmiştir. Bu noktada faiz oranları hesaplanarak yatırım yapıldıktan sonra bunun düzenli takibi yapılarak gelen paranın da hesaplanması sağlanmıştır.

Özellikle yatırım yapmayı seven insanlar için büyük fırsatlar oluşturan yeni yatırım hesapları herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu fırsatlardan yararlanılması da gelecek için büyük fırsatların oluşmasını sağlayacaktır. Günümüzde bu alanda yapılan gelişmelere herkes ilgiyle yaklaşmış ve bunun sonucunda da fırsatlardan yararlanmak bir şans haline gelmiştir.

Özellikle yatırım hesaplarını kullanmak isteyen kişiler için bu fırsatlar önemli bir yere sahip olmuştur. Bu durumda yeni hesaplarını aktif hale getirmek isteyen kişiler için de bunlar önemli noktalar arasında olmuştur. Bu fırsatlar kullanılarak ve mevduat hesaplama ile yapılacak olan yatırımların ne kadar faydalı olduğu da vurgulanan noktalar arasında olmaktadır. Bu fırsatların incelenerek yararlanılması da faydalı olacaktır. Böylece yatırım yapılabilecek ve bu yatırımlar sonrasında da gelecek için güzel bir ortam oluşturulabilecektir.

32 Gün Vadeli 500.000 TL Mevduat

Akbank

Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

511.244 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

11.244 TL

Odeabank

Oksijen Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

509.995 TL

Yıllık Faiz Oranı

%24,00

Net Kazanç

9.995 TL

ING

e-Turuncu Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

511.244 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

11.244 TL

haber24.com özel haber