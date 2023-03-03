Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu Mu? Anlaşma Sağlandı

Altılı Masa liderlerinin yapmış olduğu toplantı sonrası önemli bir açıklama yapılmış ve ortak aday konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşılmıştı. Gündemde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu yer alırken 6 Mart pazartesi gününde yeniden bir görüşme olacağı da ifade edildi. Liderler, cumhurbaşkanı adayı gündemi ile ilk defa bir araya geldi ve toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Söz konusu toplantının yaklaşık 6 saat boyunca devam ettiği açıklanırken toplantısı sonrasında yapılan açıklama da günün en çok konuşulan konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu karşılandı.

İkinci kez yapılacak olan görüşmenin pazartesi günü saat 14.00’te Saadet Partisi genel merkezinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Toplantı sonrasında Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve ortak bir anlayış ile cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Bunun yanı sıra Karamollaoğlu değerli genel başkanlarının her birine teşekkür ettiğini de belirtti.

Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden toplantı sonrası bir açıklama yaptı ve geçiş süreci ve cumhurbaşkanı adayı haritası konusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak anlayışa ulaştıklarını ifade etti. Bu sürecin ilk günden bu yana büyük bir gayret içerisinde yürütüldüğü ifade edilirken Ahmet Davutoğlu başta ev sahibi Sayın temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ettiğini de açıkladı.

Ali Babacan da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda alınan kararların ülke için hayırlı olmasını dilediğini yazdı. Ahmet Davutoğlu gibi sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkürlerini ileten Ali Babacan yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla gündemde yer aldı.