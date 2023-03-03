Memur ve memur emeklisine son dakika aile yardımı, toplu sözleşme müjdesi! 12 bin 778 liraya yükseldi

12 bin 778 liraya yükseldi! Memur ve memur emeklisine son dakika aile yardımı, toplu sözleşme müjdesi! Memurlarda Temmuz’da en düşük maaş yüzde 7.96’lık artışla 11 bin 836 liradan 12 bin 778 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 7 bin 901 liradan 8 bin 530 liraya ulaşacak. Temmuz’da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 7.96’lık orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 64 lira 23 kuruşa, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 234,10 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 117,05 liraya çıkacak. Bu tutarlar önümüzdeki 4 ayda gelecek verilerle daha da yükselecek.

TOPLU SÖZLEŞME DE VAR

2023, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurlara ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zamlar ve iyileştirmeler karara bağlanacak. Memur konfederasyonları önümüzdeki günlerde bunun için de hazırlıklara başlayacak.

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