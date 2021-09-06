Altı Filistinli Mahkum İsrail Hapishanesinden Tünelden Kaçtı

Adamların birkaç ay boyunca hücrelerinden Gilboa Hapishanesi duvarlarının dışına çıkan bir tünel kazdıklarına inanılıyor. Tarlalarda koşuşturmalarını fark eden çiftçiler, yetkililere haber verdi. Kaçaklar arasında militan grup El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski bir lideri ve beş İslami Cihad üyesi de yer alıyor. Bir İsrail hapishane servisi yetkilisi, kaçışı "büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası" olarak nitelendirdi; Filistinli militan gruplar bunu "kahramanca" olarak selamladı.

Yetkililer, yerel çiftçilerden yakındaki tarım alanlarındaki "şüpheli rakamlar" hakkında raporlar aldığında, kuzey İsrail'de "Güvenli" olarak bilinen yüksek güvenlikli bir tesis olan Gilboa Hapishanesi'nde alarm verildi.

Hapishane personeli saat 04:00'te (01:00 GMT) bir sayım yaptığında, altı mahkumun kayıp olduğunu tespit etti. Filistinlilerin banyolarının zemininde bir çukur kazarak paylaştıkları hücreden çıktıklarına inanılıyor. Tünel görünüşe göre hapishanenin hemen dışında ortaya çıktı. Fotoğraflar ve videolar, yetkililerin bir lavabonun altındaki küçük bir deliği ve hapishane duvarları boyunca uzanan toprak yolun ortasındaki başka bir deliği teftiş ettiğini gösterdi.

Jerusalem Post, mahkumların bir posterin arkasına sakladıkları paslı bir kaşık kullandıklarını bildirdi. Bu arada Shin Bet güvenlik servisi, kaçak bir cep telefonu kullanarak hapishane dışındaki insanlarla temas halinde olduklarına ve bir arabada alındıklarına inandıklarını söyledi.

Altı kaçak arasında Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Filistinli militan grup El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski komutanı Zakaria Zubeidi ve İslami Cihad'ın beş üyesi de yer alıyor.

Times of Israel, altı kişiden beşinin İsraillilere yönelik ölümcül saldırılarla bağlantılı olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, Zubeidi ise cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere iki düzine suçtan yargılanırken hapiste olduğunu söyledi.

İnsan avına katılan İsrail sınır polisi ve ordu birliklerinin, askerlerin Gilboa hapishanesinin yaklaşık 14 km doğusundaki yakınlardaki işgal altındaki Batı Şeria veya Ürdün'e ulaşmasını engellemek için barikatlar kurduğu bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Bar-Lev ile yaptığı görüşmede, "bunun, kaçakları bulmak için güvenlik güçlerinin kapsamlı çabasını gerektiren ciddi bir olay olduğunu vurguladı".

İslami Cihad hapisten kaçışı "kahramanca" olarak nitelendirdi ve "İsrail savunma sistemini şok edeceğini" söylerken, Hamas sözcüsü Fevzi Barhum bunun "cesur askerlerimizin hapishanelerdeki iradesini ve kararlılığını kanıtlayan "büyük bir zafer" olduğunu söyledi."