Altay 18 yıl sonra Süper Lig'e Yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-offlar bugün itibariyle tamamlandı. Süper Lig’e yükselen 3 takım olmuş oldu. Adana Demirspor ve Giresunspor‘un ardından son olarak da Altay, Süper Lig’e çıkmayı başaran takımlar arasına girdi.

Play-off yarı finalinde İstanbulspor’u eleyen Altay ve Samsunspor’u eleyen Altınordu karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç çekişmeli geçti.

Maçın ilk yarısında iki tarafta gol atamadı. İkinci yarı da ise beraberlik bozuldu. Altay’ın yıldız futbolcusu olan Marco Filipe Lopes Paixao’un, 89.dakikada attığı gol ile Altay 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda hiç bir gol olmayınca İzmir’in siyah-beyazlı takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu durumda da Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lige’e yükselen son takım olmayı başardı.

PAİXAO BU SEZON PARLADI

Altay’ın yıldız futbolcusu Paxiao, bu sezon da yine gözleri kendi çekmeyi başarı. Spor Toto 1. Lig’in son 3 sezondur Gol kralı olan Portekizli Paixao, bu sezonu da 25 golle bitirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde normal sezonda 22 kez gol attı. Play-off’ta da 3 kez gol sevincini yaşayan futbolcu sezonu toplam 25 golle kapattı.

Altay, Altınordu’yu mağlup ederek yaklaşık 18 yıl sonra Süper Lig’e geri döndü. Siyah-beyazlı ekip, en son 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer almıştı.

38 YILLIK HASRET SONA ERMİŞTİ

Oyuncu olarak efsanesi olduğu kulübe, bu sezon 38 yıl sonra Teknik Direktörü olarak geri dönen Mustafa Denizli, takımını bir üst lig olan Süper Lig’e çıkarmayı başardı. Maç sonrası oyuncular tarafından omuzlarda taşınan Mustafa Denizli’nin sevinci gözlerinden okunuyordu. Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı "Siyah, beyaz şampiyon Altay" şeklinde tezahürat yaptı.

Paixao’na attığı bu golle ayrıca TFF 1. Lig play-off finalinde 6 yıllık penaltı serisine son noktayı koydu. Son 6 yıldır takımların Süper Lig’e çıkmasını maçtaki gidilen penaltılar belirliyordu. Altınordu ile Altay arasındaki final maçında kazanan normal sürede belirlenirken 6 sezonun seri penaltı serisi de sonlandı.