Halkbank Sıfır Faizli Kredi Paketini Duyurdu! 100 Bin Liraya Kadar Faizsiz Kredi Fırsatı

Halkbank’tan yeni bir destek paketi daha geldi. Kamu bankası vatandaşlarımıza da esnaflarımıza da bu zorlu salgın döneminde yalnız bırakmıyor. Her türlü desteği vermeye devam ediyor. Manevi desteklerin yanı sıra banka bir maddi desteğini daha açıkladı. Halkbank sıfır faizli olarak esnaf olan vatandaşlarımıza kredi sunacağını duyurdu. Sıfır faizli kredi paketi nedir? Kimler yararlanabilir. Detaylar haberimizde.

Kamu bankası 3 farklı kredi paketini yüzde sıfır faizli olarak açıkladı. Faizde 0 indirim fırsatı sunuldu. Üstelik vatandaşlar 100 bin Türk lirasına kadar olan kredilerini tek tıkla ceplerinde görebilecekler.

Kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat kredisi Halkbank tarafından açıklandı. Halkbank sunduğu esnaf kredisiyle birlikte vatandaşlarımıza pek çok seçenek sunuyor. Esnafa özel sıfır faiz desteğiyle kredi sağlıyor. Genç esnaflara 100 bin Türk lirasına kadar finansman desteği sunuyor. KOSGEB destekli krediler içinde son başvuru tarihi ve ön koşullar açıkladı. Kamu bankaları pandemi döneminde desteklerine devam ediyor. Halkbank bu yeni desteğiyle kaybolmaya yüz tutan mesleklere, yeni iş yeri kuranlara kadar birçok alandaki esnafın yanında. Peki Halkbank’ın sıfır faizli esnaf kredisinden kimler yararlanabilir? Başvuru koşulları nelerdir?

HALKBANK FAİZSİZ ESNAF DESTEK PAKETLERİ

Kredi çekmek isteyen esnaflarımız için beklenen şans geldi. KOSGEB destekli krediler sayesinde esnaflarımız pandemi döneminde sıfır faizli kredilerden yararlanabilecekler.

Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında çalışan esnaflarımıza, ustalık belgesi sahibi olup yeni iş kuranlara ve genç girişimcilere olmak üzere kamu bankası üç farklı alanda faizsiz şekilde destek kredisi sunuyor. Başvuru koşullarını sağlayan her esnafımız ise krediden yararlanabilir.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEK KOLLARI

193 sayılı kanuna göre geleneksel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolların da (el dokuma işleri, yorgancılık, Keçecilik, lüle ve taş işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık, yazmacılık, semercilik, bastonculuk, oyma işleri ve bu işlere benzer olan Maliye Bakanlığınca kabul edilen diğer meslek kolları) faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi her esnaf ve sanatkarımız kamu bankasının kredisinden faydalanabilecek. Bu esnaflar 0 faiz indirimi ile kredi kullanma hakkına sahipler.

KİMLER BU KREDİLERDEN YARARLANAMAZ?

Tanıma uysalar bile bazı esnaf ve vatandaşlar bu kredilerden yararlanamamaktadır;

- Başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içinde KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi kapsamında KOSGEB destek kredisi kullanan esnaf ve sanatkârlar

- Son 5 yıl içerisinde deprem, sel, terör gibi olaylara maruz kalan ve KOSGEB Acil Destek Kredisi programı kapsamında kredilerinden yararlananlar hariç

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından faiz ya da hibe desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkârlar Hazine destekli kredilerden yararlanamayacaklar.

USTALIK BELGESİ OLAN VE İŞ YERİ KURAN GİRİŞİMCİLER

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihinden bu yana en az bir yıllık ustalık belgesi sahibi olan vatandaşlar ve ustalık belgesinin olduğu kolda son bir yıl içinde işletme kuran girişimcilere Halkbank tarafından faizsiz şekilde kredi verilmektedir. Kamu bankasının verdiği krediden aynı işletme için farklı kamu kuruluşundan hibe desteği alanlar yararlanamayacaklar. Aynı zamanda son bir yıl içinde ticari faaliyetini ya da vergi mükellefiyetini sonlandıran vatandaşlar da krediden faydalanamayacaklar.