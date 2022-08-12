Alperen Duymaz ile Ayça Ayşin Turan Afrika'ya Açılıyor

Show TV ekranlarında yaklaşık olarak iki sene önce Zemheri isimli televizyon dizisi projesi ekranlarda yayınlanmış ve izleyici kitlesi karşısına çıkmıştı. Alperen duymaz ile Ayça Ayşin Turan dizinin 2 başrol oyuncusu olarak performans sergilemişti. İki genç isim o sıralarda henüz yolun başında bulunuyordu fakat yine de çok başarılı işlere imza atmıştı. Zemheri dizisi her iki ünlü oyuncu için de önemli bir dizi oldu ve iki ünlü ismin güzel bir çıkış yakalamasını sağladı. Bu sıralarda Ortadoğu ve Afrika'ya açılacak olan dizi yaşanacak olan gelişmeler ile merak ediliyor.

Zemheri isimli televizyon dizisi projesi 2 sene önce çok büyük iddialarla ekranlarda yer almış ve dizi, yayın ömrü kısa sürmesi sebebi ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Orta Doğu'nun en büyük kanalı olan MBC'de yayınlanacak olan dizi dikkatleri üzerine çekti. kanalın Dubai merkezli olduğu belirtilirken yalnızca Ortadoğu’da değil Kuzey Afrika'da da yayın yapacağı ifade edildi.

Zemheri Dizisi Senaristi ve Yönetmeni Kimdir?

Çok ses getiren Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan ve yönetmenliği Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral tarafından gerçekleşen Zemheri dizisi Ay Yapım imzası taşıyordu. Alperen Duymaz ile Ayça Ayşin Turan, senarist ve yönetmen ile birlikte çok başarılı bir iş ortaya çıkarmış ve Zemheri isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına büyük umutlar ile giriş yapmıştı.

1 bölümü Ocak 2020'de yayınlanan Zemheri dizisinde Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz'ın yanı sıra Hazal Filiz Küçükköse, Caner Cindoruk, Şebnem Dönmez ve Emir Çubukçu da bulunuyordu. Fakat dizinin düşük izlenme oranları elde etmesi sonucunda proje 10. bölümünde yayın hayatını sonlandırmıştı. Dizinin Türkiye'de ömrü kısa sürmüş fakat dikkat içerisinde takip edilmeye devame etmişti.

Zemheri Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Nerede Çekildi?

Her zaman ışıl ışıl gülen ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Firuze karakteri ailesini ve öğrenimini her şeyden daha fazla önemsemektedir. 26 yaşındaki genç kız mimarlık bölümünde okuduğu sırada yolu Ayaz ile kesişir ve bu da hayatının tamamen değişmesine sebep olur. Firuze, Ayaz ile tanıştıktan sonra hayatında ilk defa aşkı kadar fakat kötü olaylar Firuze'nin peşini bırakmaz. Annesi ve ağabeyi sebebiyle zorlu bir yaşam sürmeye devam eden Firuze babasının üzerine atılmış olan suç nedeniyle hapse girmesi ardından büyük bir üzüntü Yaşar.

Firuze ile tanıştıktan sonra hayatı değişen bir diğer karakter de Ayaz’dır. Annesi Ayaz için bu dünyadaki en önemli ve en değerli insandır. Genç adam onun için her şeyi yapabileceği bir sırada üniversitede Firuze isimli genç bir kadınla tanışır ve o tarih Ayaz için milat niteliği taşır. Çok güzel bir kız ile tanışan Ayaz aşkı tadar ve Firuze ile yaşadığı ilişki sırasında ayakları yerden kesilir. Fakat Ayaz'ın babası seneler sonra ansızın kapılarına dayanır ve Ayaz'ın hayatı seneler sonra alt üst olarak değişime uğrar.

Bu sırada Ayaz çok ciddi bir kararın eşiğinde yer alırken hangi seçimi yapacağı merak konusu olur. Bir yanda annesi ve diğer tarafta vicdanının arasında kalan Ayaz karakteri hayatının en zorlu kararıyla karşı karşıya gelir. Annesini mi yoksa Firuze'yi mi seçeceği merak konusu olan Ayaz karakteri sergilediği bir oyunculuk performansı ile hayranlarını büyüler.