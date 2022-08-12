Aedes Sivrisinek Isırığı Nedir, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Önemli rahatsızlıklara sebebiyet veren ve zika isimli virüsün bulaşmasına sebep olan aedes sivrisinek ısırığı sağlık gündeminde yer alarak kamuoyunu korkuttu. Ayrıca sivrisinek ısırığı Türkiye'de de görüldü ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Yurt dışında sıklıkla görülmekte olan aedes sivrisinek ısırığı ciddi hastalıklara sebep olması sebebi ile adından söz ettirdi.

Özellikle İstanbul ve çevresinde artış göstermekte olan sivrisinekler hakkında Doçent Doktor Mustafa Akıner ile ekibi konu hakkında laboratuvar incelemelerine devam ediyor. Neredeyse kutuplar haricinde bütün dünyada hızlıca yayılmakta olan bu sivrisinekler hakkında konuşan Akıner, bu hayvanın dünyadaki en ölümcül ya da en tehlikeli kategoride sayılan hastalıkların çoğunu bulaştırabildiğini belirtti.

Ekibi ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından topladıkları sivrisinekler hakkında inceleme çalışmalarına laboratuvar ortamında 2015 yılında başlayan Akıner, çalışmalarına devam ediyor ve sinekleri gözlem altına inceliyor. Bu tür sivrisinekler özellikle İstanbul ve çevresinde artış gösterirken söz konusu çalışmaların da derinleştiği bilgisine ulaşıldı. Isırığın gerçekleştiği bölgelerde yaralara sebep olabildiği ve kaşıntı yapabildiği açıklandı.

Bu sivrisinek türünün yayılımının İstanbul ile birlikte Gürcistan sınırından Karadeniz Sahili kentlerinden Bulgaristan'a kadar uzandığı belirtildi ve Bursa, Balıkesir, Yalova, Aydın, Muğla ve İzmir'de yayılım varlığını gösterdiği tespiti gerçekleşti.

Aedes türünün Afrika Kaplan sivrisineği olarak da bilindiğini ifade eden Doçent Doktor Mustafa Akıner ünyada 100 tehlikeli istilacı türü arasında ilk 10 içerisinde bu türün yer aldığını ifade etti. Bu tür sivrisineğin Türkiye'de ilk kaydının 2011 senesinde oluştuğu yönünde bilgiler paylaşıldı.

Sivrisineğin özellikle yaz aylarında ve hava sıcaklığının arttığı zamanlarda popülasyon seviyelerini arttırmaya başladığı bildirildi ve kolay bir şekilde bu tür sivrisineğin yumurta bırakabildiği açıklandı. İnsanların yaz mevsiminde bahçeye çıkıp rahat bir nefes almak istediği sırada bu türün saldırısına uğradıkları söylenildi.