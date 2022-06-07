Kulak Ağrısı Nasıl Geçer, Çözümü Nedir, Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde meydana gelen problemlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir rahatsızlık olan kulak ağrısı, sorunun kulaktan kaynaklı olması durumunda Primer Otalji olarak isimlendirilmektedir. Fakat problem kulak yerine farklı organlar ile ilgili ise bu duruma sekonder otalji ismi verilmektedir. Bu rahatsızlık bebeklerde 6 ay itibariyle görülebilen ve her yaş grubunu yakından ilgilendiren bir rahatsızlık olmaktadır. Kulak ağrısı görüldüğü zaman bebeklerde vakit kaybetmeden uzman doktora başvurulması gerekebilir ve yetişkinlerde de şiddetli ağrılar, işitme kaybı ya da zonklama gibi şikayetlerde doktora başvurmak en iyi çözüm olacaktır.

Yaşanan Kulak ağrısı ile birlikte akıntı, çınlama ve kaşıntı gibi belirtiler kendini gösterebilir ve bu ağrıların sebebi iltihaplanma, travmalar, bakteri, enfeksiyon ya da yabancı cisimler olabilir. Bu sebeple kulak ağrısının pek çok sebebi olması durumunda tam teşhis koymak kolay olmayacaktır. Söz konusu rahatsızlığın tedavisine başlamak için öncelikle hastalığın neden kaynaklandığını bulunması gerekmektedir ve enfeksiyona bağlı sebeplerde antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Diğer taraftan travmalara bağlı durumlarda ise ağrı kesiciler ve kulak damlaları tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte evde kulak ağrısı için çözüm önerileri şeklinde uygulamalar yapılarak da hafif ağrıların önüne geçilebilir.

Kulak ağrısı rahatsızlığında tedavi yöntemlerinin ağrıya neden olan etkene göre yapıldığı bilinmektedir. En belirgin kulak ağrısının sebebi ise orta kulak iltihabı olduğu bilinir. Bu durumun oluşma sebebi orta kulakta meydana gelen enfeksiyonlar olmaktadır. Bu problem yaş grubu olarak en fazla 6 ay ile 36 ay yaş grubu çocuklarında görülmektedir. Bu çocuklarda tedavi yöntemi olarak antibiyotik aşı ve kulak çöpü ya da dekonjesten ilaç tünleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sinüzit de kulak ağrılarının diğer belirgin etkeni olarak görülür ve bu hastalıkta yaşanan tıkanmalar kulak ağrılarına sebep olabilmektedir.