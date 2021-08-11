Almanya'da 8 Binden Fazla Kişiye Aşı Yerine Tuzlu Su Şüphesi!

Almanya'da bulunan bir aşı merkezinde hemşirenin 8 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği iddia edildi. Haberler Alman basınına yansıdı ve “skandal” şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Hemşirenin amacının ne olduğu hakkında henüz bilgi sahibi olunmaz iken bazı görüşler de ortaya atıldı. Söz konusu hemşirenin sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlarda koronavirüs aşısı hakkında şüpheci görüşleri olduğu söylenildi.

Olay Almanya'nın kırsal bölgesi olan Friesland'daki bir aşı merkezinde gerçekleşti. Merkezde bulunan bir hemşirenin koronavirüs aşıları yerine kişilere tuzlu su solüsyonu enjekte ettiği hakkında yorumlar yapıldı. Tüm dünyayı şoka uğratan olayın ilkbahar mevsiminin ilk aylarında gerçekleştiği belirtilirken 8600 kişinin de etkilenmiş olabileceği hakkında konuşmalar gerçekleşti.

Uzmanlar, skandal olay hakkında paylaşımlar yaptı ve tuzlu su enjektesinin zararsız olduğunu söyledi. Ancak Mart ve Nisan aylarında bölgede bulunan ve aşılandığını zanneden pek çok yaşlı vatandaşın koronavirüse yakalanma riskinin de bulunduğu açıklandı.

Yaşanan şüpheli olay ardından Kuzey Almanya'da yürütülen polis soruşturması sonrasında binlerce vatandaşa tekrardan koronavirüs aşısı yaptırmaları için çağrılar yapıldı.

Toplamda 8600 vatandaşa çağrı yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve yerel yetkili ise bu olayın kendisini tamamen şoka uğrattığını açıkladı. Alman basınına yansıyan haberlere göre polis müfettişi tanık ifadelerine dayanarak makul bir tehlike şüphesi olduğunu söyledi.

Söz konusu olan hemşirenin ismi ise açıklanmadı ancak sosyal medya hesapları incelendi. Hemşirenin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarda aşı hakkında şüpheci görüşleri olduğu tespiti yapıldı.

Almanya'da yaşayan hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadı ise henüz bilinmezken aşı hakkında şüpheci görüşleri olduğu tespiti gerçekleşti ve yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Doktorlar ise Almanya’da yaklaşık olarak 9 bin kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte eden hemşire amacının ne olduğunu henüz belirlenemediğini ifade etti.