Almanya ve AB'nin Göçmenleri Kabul Etmesi İçin Minsk Planı Reddedildi

Almanya ve Avrupa Komisyonu, Belarus'un Avrupa Birliği ülkelerinin şu anda kendi topraklarında sığınmacıları kabul etme önerisini reddetti.

Avrupa ülkeleri aylardır Belarus'u Orta Doğu'dan insanları içeri sokarak ve onları yasa dışı yollardan Polonya ve Litvanya'ya geçmeye teşvik ederek krizi kasten yaratmakla suçluyor.

Öneriye göre Minsk, Avrupa Birliği'nden bloğa girişleri reddedilen sınır boyunca dondurucu koşullarda kamp yapan 2 bin sığınmacı ve mülteciyi kabul etmesini istedi.

Avrupa Birliği, kampta bulunan 2 bin mülteci için insani bir koridor oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun bir sözcüsü, planı özetleyerek, mümkün olduğu kadar ve isterlerse, kalan 5.000 kişinin anavatanlarına dönmesini kolaylaştırmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Belarus BELTA devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Natalya Eismont Perşembe günü Belarus liderinin planı Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştüğünü söyledi.

Ancak Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, teklifi açıkça reddetti.

Seehofer Perşembe günü Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, "Mültecileri kabul edersek, baskıya boyun eğersek ve 'mültecileri Avrupa ülkelerine alıyoruz' dersek, bu, bu hain stratejinin temelinin uygulanması anlamına gelir" dedi.

BELTA'nın bildirdiğine göre, son günlerde Lukashenko ile iki kez görüşen Merkel, teklifi Polonya'nın da üyesi olduğu 27 üyeli AB ile görüşmeyi kabul etmişti.

Bununla birlikte, Berlin'den hemen bir tepki gelmedi ve özellikle 5.000 sığınmacı ve mültecinin geri dönüşü koşullara bağlı olduğundan, planın blok tarafından kabul edilip edilemeyeceği belirsizdi.

AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu daha önce Lukashenko ile kriz konusunda müzakere sorunu olmadığını söylerken, Slovenya İçişleri Bakanı Ales Hojs Perşembe günü bloğa dış sınırlarını kapatma çağrısında bulundu.

Saraybosna'da göç konulu uluslararası bir konferansta konuşan Hojs, mevcut durumu AB'nin Suriye'deki savaştan kaçan yaklaşık bir milyon insanı kabul ettiği 2015 Avrupa mülteci kriziyle karşılaştırdı.

Ama arada çok fark var dedi. Hojs konferansta “Artık 'Mülteciler Hoş Geldiniz' yok” dedi. Bu arada, sınırda haftalarca kamp kuran yüzlerce Iraklı Perşembe günü Bağdat'a giden bir geri dönüş uçağına bindi. “Ne yazık ki, sadece yaklaşık 400 mülteci eve dönmeyi kabul etti. Kesin olmak gerekirse, bugün kalkan uçakta çoğunluğu Irak vatandaşı olan 374 yolcu vardı” dedi. AB henüz tek bir yükümlülüğünü yerine getirmemişken biz sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.