Almanya Rusya'nın Doğalgaz Kesintisinin Kalıcı Olabileceğinden Korkuyor

Baltık Denizi boru hattı Nord Stream 1 üzerinden Almanya'ya Rusya'nın doğalgaz tedariki, yıllık bakım çalışmaları nedeniyle 10 gün süreyle durduruldu.

Ancak Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz sevkiyatlarının yeniden başlamaması durumunda AB ülkelerinin hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.

Kremlin'i, Ukrayna'daki savaşa ilişkin AB yaptırımlarına yanıt olarak gazı "silah olarak" kullanmakla suçladı.

Habeck, Almanya'nın Rus gazına çok bağımlı hale geldiğini kabul etti.

Bunu, "mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalıştığımız, bugün gördüğümüz gibi ciddi bir siyasi hata" olarak nitelendirdi.

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslimatı için iki yüzer terminalin yıl sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

Haziran ortasında Rusya'nın devlet gaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1'den geçen gaz akışını boru hattı kapasitesinin sadece %40'ına indirdi. Alman Siemens Energy tarafından servis verilen ekipmanın iadesindeki gecikmeyi suçladı.

Kanada hükümeti, boru hattı için şimdi onarılmış bir Siemens türbinini Almanya'ya iade edeceğini söyledi. Bu hamle, Kanada'yı Moskova'ya uygulanan yaptırımları "Rusya'nın kaprislerine göre" ayarlamakla suçlayan Ukrayna hükümetini kızdırdı.

Kanada, yaptırımlara rağmen Siemens Kanada'ya onarılan türbinleri Almanya'ya geri göndermek için "zaman sınırlı ve geri alınabilir bir izin" verdiğini söyledi.

Almanya hükümeti, gaz arzının kalıcı olarak azaltılabileceğinden veya kesilebileceğinden endişeli.

Gaz talebinin kıştan daha düşük olduğu her yaz boru hattı bakımı normaldir, ancak endişe, Rusya'nın muslukları tekrar açmayabileceğidir.

Boru hattının kapatılması, enerji grubu Eni'nin Pazartesi günü Rus Gazprom'dan son birkaç gün içinde sağlanan ortalama hacimlere kıyasla yaklaşık üçte bir oranında daha az gaz alacağını söylediği İtalya'yı da etkiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı başkanı Fatih Birol, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını tamamen kesebileceği ve Avrupa'nın şimdiden hazırlık yapması gerektiği konusunda uyardı.

Rusya, yeni bir ödeme planına uymayı reddetmeleri nedeniyle Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya gaz arzını zaten kesti.

Avusturya ve Çek Cumhuriyeti, Nord Stream 1'den bir miktar gaz alıyor, ancak Rus gazı da bir Ukrayna boru hattı üzerinden onlara akıyor.

Prag'ı ziyaret eden Bay Habeck, Çek Cumhuriyeti ile Rus gaz arzında keskin bir düşüş olması durumunda karşılıklı yardım sözü veren bir anlaşma imzaladı.