Rusya, Ukrayna'da İlk Kez Hipersonik Füze Kullandığını Açıkladı

Rusya, ukrayna'da ilk kez en yeni Kinzhal hipersonik füzelerini ülkenin batısındaki bir silah depolama alanını yok etmek için kullandığını açıkladı.

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın 24 Şubat'ta askerlerini Ukrayna'ya göndermesinden bu yana hipersonik Kinzhal sistemini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı.

Savunma bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hipersonik aeroballistik füzelere sahip Kinzhal havacılık füze sistemi, Ivano-Frankivsk bölgesindeki Deliatyn köyünde füzeler ve havacılık mühimmatı içeren büyük bir yeraltı deposunü imha etti." dedi.

Ivano-Frankivsk bölgesi, NATO üyesi Romanya ile 50 kilometre (30 mil) uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor.

Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Gemisasa füze sistemi Bastion'u Kullanarak Karadeniz'deki Odesa limanı yakınlarındaki Ukrayna askeri tesislerini imha ettiğini de belirtti.

El Cezire, Konaşenkov'un açıklamalarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin ofisi yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Rusya gelişmiş silahlarıyla gurur duyuyor ve Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın hipersonik füzelerde küresel lider olduğunu ve hızı, manevra kabiliyeti ve irtifasının onları izlemeyi ve engellemeyi zorlaştırdığını söyledi.

Kinzhal füzeleri, 2018'de ortaya çıkarılan bir dizi silahın bir parçası.

El Cezire'den İmran Han, savaşın doğası gereği yeni silah sistemlerinin sıklıkla kullanıldığını söyledi.

Ukrayna'nın başkentinden konuşan Khan, "Kiev'de son birkaç gün içinde Rus topraklarından vurulan ve Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından da engellenen seyir füzeleri gördük." dedi.

"Rusya'nın kamikaze insansız hava araçlarını çatışmaya soktuklarını da duyuyoruz. Hipersonik füzelerin kullanımı hakkında ilk kez onay duyuyoruz."

Rusya hipersonik füzeyi ilk kez 2016 yılında Suriye'deki askeri harekatı sırasında kullanmıştır.

Putin, Kinzhal (Hançer) füzesini ses hızının 10 katı hızda uçan ve hava savunma sistemlerinin üstesinden gelebilen "ideal bir silah" olarak nitelendirdi.

Moskova'dan konuşan El Cezire'den Dorsa Jabbari, "Bu nükleer başlık taşıyabilen bir füze ve batı hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemediğine inanılıyor." dedi. "Bu yüzden durdurulamaz balistik füze olarak adlandırılıyor."

Putin, 2018'de yaptığı en bellicose konuşmalarından birinde bir dizi yeni hipersonik silah açıkladı ve dünyanın hemen hemen her noktasını vurabileceklerini ve Abd yapımı bir füze kalkanından kaçabileceklerini söyledi.

Ertesi yıl, Washington'un Avrupa'da orta menzilli nükleer silahlar konuşlandırmak için harekete geçmesi halinde ABD karasuları dışında gizlenebilecek gemilere ve denizaltılara hipersonik füzeler konuşlandırmakla tehdit etti.

Yeni bir kongre raporuna göre, ABD, 2000'li yılların başından bu yana konvansiyonel hızlı küresel grev programının bir parçası olarak hipersonik silahların - en az Mach 5 hızlarında uçan manevra silahları - geliştirilmesini aktif olarak takip etti.

Eski ABD Stratejik Komutan Komutanı Orgeneral John Hyten, bu silahların "diğer güçlerin kullanılamadığı, erişimin reddedildiği veya tercih edildiği zaman "uzak, savunulan ve/veya zaman açısından kritik tehditlere karşı [yol-mobil füzeler gibi] duyarlı, uzun menzilli, saldırı seçeneklerine" olanak sağlayabileceğini söyledi.