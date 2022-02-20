Almanya İran Nükleer Görüşmeleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın dünya güçleriyle yaptığı 2015 nükleer anlaşmasının kurtarılıp kurtarılamayacağı ve İran yönetiminin bir seçim yapması gerekip gerekmediğini belirlemek için "şimdi gerçek zamanı" dedi.

Ancak İran dışişleri bakanı, esneklik göstermenin Batılı ülkelere bağlı olduğunu ve "topun artık kendi sahalarında olduğunu" söyledi. Yetkili, İran'ın ABD ile esir takası yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İran'dan müzakereciler ve anlaşmanın geri kalan tarafları - Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin - nükleer programına engel getirilmesi karşılığında İran'a yaptırımların hafifletilmesini sağlayan anlaşmaya yeniden hayat vermek için Viyana'da çalışıyorlar.

Scholz, yıllık Münih Güvenlik Konferansı'nda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, İran nükleer görüşmelerinin son 10 ay içinde çok yol kat ettiğini ve "müzakerelerin sonuçlanması için tüm unsurların masada olduğunu" söyledi.

Ancak Yetkili, İran'ı zenginleştirmeyi hızlandırmak ve BM nükleer dairesinden gözlemcilerin denetimlerini kısıtlamakla da eleştirdi.

Scholz, "Artık yaptırımların kaldırılmasını mümkün kılan bir anlaşmaya varmak için fırsatımız var." dedi. "Aynı zamanda, bu konuda çok hızlı bir şekilde başarılı olamazsak, müzakerelerin başarısızlıkla tehdit etmesi söz konusudur."

Şansölye, "İran yönetiminin artık bir seçeneği var." diye de ekledi. "Şimdi gerçek anı."

ABD, 2018'de o zaman Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekildiği için görüşmelere dolaylı olarak katıldı. Başkan Joe Biden anlaşmaya tekrar katılmak istediğinin sinyalini verdi.

Trump yönetimindeki ABD, İran'a ağır yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Tahran, resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı veya JCPOA olarak bilinen anlaşmaya aykırı olarak zenginleştirip stoklayarak zenginleştirme ve stoklama saflığını ve miktarlarını artırarak yanıt verdi.

Birkaç saat sonra aynı Münih konferansında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahyan, "Karşı taraf gerekli siyasi kararı verirse mümkün olan en erken zamanda iyi bir anlaşma yapmaya hazırız" dedi.

Amirabdollahyan anlaşmaya varmak için "acelemiz var" diye ısrar etti. Ancak Yetkili, ABD'den geri getirlen bir anlaşmanın geleceğiyle ilgili garantiler konusunun hala bir sorun olduğunu açıkça belirtti.

"Hiçbir anlaşmaya bu kadar yakın olmamıştık." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Bu kadar yakın olmamıştık." "Girişimlerini sunmak ve esneklik göstermek zorunda olan Batı tarafıdır ... Şimdiye kadar herhangi bir esneklik göstermediler."

Amirabdollahian şunları ekledi: "Mahkum takaslarının insani bir mesele olduğuna inanıyoruz ... nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan. Bunu hemen yapabiliriz."