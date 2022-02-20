İngiltere Mahkemesi Airbus'a Qatar Airways Uçak İptallerini Erteleme Emri Verdi

Bir İngiliz yargıç, uçak üreticisi Airbus'a, havacılığın en güçlü iki oyuncusunun artan bir mahkeme savaşı verdiği için Qatar Airways'ten gelen 6 milyar dolarlık jet emrini iptal etme kararının pratik etkilerini birkaç hafta ertelemesini emretti.

Bu hareket, üreticinin talep gören A321neo uçağı için değerli erken teslimat yuvalarını diğer havayollarına tahsis etmesini etkili bir şekilde engelliyor ve Qatar Airways'in sözleşmeyi geri getiren bir ihtiyati tedbir kararı almayı planladığı Nisan ayı başındaki duruşmayı bekliyor.

İki taraf, havayolu şirketi Airbus'a 600 milyon dolarlık dava larken, bazıları güvenlik endişeleri nedeniyle Katar tarafından topraklanan A350'lerdeki yüzey kusurları konusunda aylardır çatışıyor.

Airbus kalite sorunlarını kabul eder, ancak havayolunu tazminatı güvence altına almak için bir güvenlik sorunu olarak yanlış etiketlemekle suçlar.

Ocak ayında Airbus'ın tartışmalı A350'leri almayı reddetmesinin iki uçak anlaşmasını birbirine bağlayan bir maddeyi tetiklediği gerekçesiyle Katar ile 50 A321neos anlaşmasını iptal etmesiyle tartışma genişledi.

Cuma günkü duruşmada Qatar Airways kararı kınadı.

"Riski aldılar ve bunun kesinlikle kışkırtıcı olacağını biliyorlardı. Bu (A321neo) sözleşme için şimdiye kadar 330 milyon dolar ödedik ve sığınağımıza atılan bir el bombası olduğunu biliyorlardı." dedi.

Teknik duruşmada, Katar'ın 4 Nisan haftası için belirlenen ihtiyati tedbir talebiyle ilgili bir duruşma ve 26 Nisan'da belirlenen ana A350 anlaşmazlığıyla ilgili mahkeme tarihiyle havacılıkta yüksek yüklü bir mahkeme savaşı olarak görünen bir şeye dair bakışlar yer aldı.

Bu duruşmaların ilkini bekleyen bir İngiliz yargıç, Airbus'ın hazırlanmak için daha fazla zaman talebini reddetti ve Katar'ın davanın bu kısmını kazanması halinde şirkete A321neo anlaşmasını yerine getirme yeteneğini bozabilecek hiçbir şey yapmamasını emretti.

Avukatı Rosalind Phelps, iptal edilen uçakların sanayi planlarından çıkarıldığını ve ellerinin çok şiddetli bağlanması halinde tedarik zincirinin zarar görmesi konusunda uyarıldığını söyledi.

İlk uçak Şubat 2023'te teslim edilecek ve uçaklar yılda altı oranında teslim edilecek. Uçak üreticileri genellikle bir yıl öncesine kadar parça sipariş ediyor.

Airbus İcra Kurulu Başkanı Guillaume Faury Perşembe günü yaptığı açıklamada, "haklarımızı kullanmak" için A321neo emrini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Cuma günü, BFM TV'de Airbus'ın dostane bir çözüme hazır olduğunu yineledi ve "zaman alıyor" dedi. Her iki tarafa da yakın kaynaklar, şu ana kadar herhangi bir ateşkese dair bir işaret bulunmadığını söylüyor.

Reuters haber ajansı Perşembe günü, Qatar Airways'in A321neo anlaşmasını korumak için bir karar istemesinin beklendiğini bildirdi.

Bu arada Airbus, A350 davasında karşı davalar hazırlıyor. Katar için hala sipariş üzerine 23 A350'den ikisini iptal etmesine karşın, şimdilik alternatif alıcı aramama konusunda anlaştı.