Alman Devlet Başkanı Merkel, Selin Yarattığı Yıkım Karşısında Şok Oldu

Merkel, Pazar günü batı Almanya'nın etkilenen bölgelerini ziyaret ederek hayatta kalanlar ve acil durum çalışanları ile görüştü.

Almanya ve Belçika'da en az 188 kişinin selde hayatını kaybettiği biliniyor.

Şiddetli yağmur ortalığı kasıp kavurmaya devam ederken, dikkatler şimdi Avusturya'nın bazı bölgelerine ve Almanya'nın güneyine kayıyor.

Acil durum ekipleri, Avusturya'nın Salzburg bölgesinde bir kasabanın sokaklarını sel sularına kaptıran evlerden insanları kurtardı. İtfaiye, başkent Viyana'nın Cumartesi gecesi bir saat içinde önceki yedi haftaya göre daha fazla yağış gördüğünü söyledi.

Yukarı Bavyera bölgesinde şiddetli yağışların bodrumları ve yolları sular altında bırakması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bu arada batı Almanya'da yetkililer, Bonn'un güneybatısındaki Steinbachtal barajının, sakinlerin akış yönündeki evlerinden tahliye edilmesinden sonra ihlal riski altında kaldığını söyledi.

Avrupalı ​​liderler, İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda'yı da etkileyen sellerden iklim değişikliğini sorumlu tuttular.

Uzmanlar, küresel ısınmanın sağanak yağış olasılığını artırdığını söylüyor. Sanayi çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı.

Merkel, dünyanın "iklim değişikliğine karşı savaşta daha hızlı olması" gerektiğini söyledi. Kötü bir şekilde etkilenen Schuld köyünde yürüdü, hasarı araştırdı ve bölge sakinleri ve acil durum çalışanları ile konuştu. Daha sonra yeniden yapılanma için yardımı hızlandırma sözü verdi. "Yanındayız" diyerek durumu "korkunç" olarak nitelendirdi. "Şok edici - neredeyse Alman dilinin yol açtığı yıkım için kelimeleri olmadığını söyleyebilirim" dedi. "Ancak görebildiğim şey, aynı zamanda inanılmaz derecede rahatlatıcı - insanların nasıl birbirine bağlı olduğu, birbirlerine nasıl yardım ettikleri, oradaki dayanışma."

Maliye Bakanı Olaf Scholz, Çarşamba günkü kabine toplantısında 300 milyon Euro'luk acil yardım paketinin teklif edileceğini söyledi. Kurtarma ekipleri kurbanları aramaya devam ederken, hasarın boyutu netleşiyor.

Almanya'daki sel felaketinde dördü itfaiyeci olmak üzere en az 157 kişinin öldüğü biliniyor. Belçika'da 31 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri Almanya'da en kötü etkilenenler oldu.

Sellerin yüksekliği sırasında binlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi, ancak o zamandan beri birçoğunun olduğu açıklandı.

Rheinland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesindeki kaplıca kasabası Bad Neuenahr'da sakinler, sokaklardaki çamuru kazıyarak ve enkaz yığınlarını temizleyerek temizlik çalışmasına başlamaya kararlı. Ancak şehirdeki birçok işletme ve geçim kaynağı ortadan kalkmış, elektrik ve gaz hala kesilmiş ve iletişim hatları tahrip olmuş durumda.