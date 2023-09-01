2023 genel seçimlerinin ardından döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetleri ve vergi düzenlemeleri nedeniyle ülkede fiyat artışı tufanı yaşandı. Zamlardan en çok etkilenen ürün grupları arasında sigara ve alkollü içecekler yer alıyor. Sigara fiyatlarına aniden 10 TL zam yapılırken, alkollü içeceklerin fiyatları da artmış, bu da kaçak sigara ve alkol tüketiminde endişe verici bir artışa yol açmıştır.

Sigara ve alkol fiyatlarındaki artış yavaşlama belirtisi göstermiyor! 70'lik rakı şişesinin fiyatı 529 TL'ye fırladı. Buna ek olarak, sigara fiyatlarında 8 TL'lik bir artış olacağına dair spekülasyonlar vardı ki bu da alkollü içeceklere yapılan zam haberiyle birlikte teyit edilmiş oldu. Peki son zamlarla beraber fiyatlarda ne kadarlık bir artış oldu? İşte detaylar.

FİYATLAR TAKİP EDİLEMİYOR

Ülkemizde fiyatların sürekli zamlanması ile etiketleri takip etmek zorlaştı. Son zam haberi alkolden geldi. Konu ile alakalı açıklama ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi.

Dündar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bir kez daha üzücü bir haber verdi. Mey Diageo içki grubunun fiyatlarına zam yaptığını açıklayan Dündar, yeni zamlı fiyatları duyurdu. Açıklamada ayrıca güncellenen fiyat listesi de paylaşıldı.

35'LİK VE 70'LİK RAKI KAÇ TL?

Alınan bilgilere göre 35 litrelik rakının fiyatı 295 liraya, 50 litrelik rakının fiyatı 400 liraya, 70 litrelik rakının fiyatı ise 529 liraya yükseldi.

2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 45 alkol oranına sahip 70'lik rakının tavsiye edilen raf fiyatı 180 TL civarındaydı. Ancak bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından da 325 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında ise rakı fiyatı bir kez daha 399 TL'ye yükseltildi. Bu son zamla birlikte 70 litrelik bir rakının fiyatı 529 TL'ye ulaştı. Alkollü içecek grubu yılbaşından bu yana yüzde 30'luk bir artış yaşamış oldu.