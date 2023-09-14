32 yıllık banka uzmanı kişisel harcamalar sırasında yapılan hatadan kaynaklı kredi bakiyesinin kilitlendiğini söyleyerek anında onaylı kredi için ilk kez konuştu. Acil nakite ihtiyaç duyanların uzun süredir beklediği o haber sonunda geldi. 32 yıldır bankacılık yapan bir çalışan kredi çıkmasını garantileyecek püf noktaları detayları ile paylaştı.

Düşük kredi notundan kaynaklı olarak bankaların sunduğu kampanyalı kredi tekliflerine başvurduğu halde red yanıtı alanlar dikkat! Kredi notu mali geçmişini özetleyen bir puanlama sistemi olarak görülüyor. Krediyi alma olasılığını arttıran bu faktör harcamalar sırasında yapılan hatalardan kaynaklı olarak düşebiliyor.

KREDİ NOTU YÜKSELDİKÇE ŞANS ARTIYOR!

Kamu ya da özel bankalara kredi başvurusunda bulunanlar kredi notu finansal geçmiş ve ödeme alışkanlıkları üzerinden değerlendiriliyor. Puanlama sonrasında vatandaş belirtilen kriterlerin altında kaldığında red cevabı alabiliyor. Kredi alabilmekteki en önemli ölçüt kredi notudur. Yüksek kredi notuna sahip olan kişiler bankaların sunduğu düşük faizli ve yüksek limitli kredi imkanlarına değerlendirebiliyor. Kredi notu düştükçe krediye başvurma şansı günden güne azalıyor. Peki kredi notu neden düşüyor?

KREDİ NOTU NEDEN DÜŞER?

Bankada hesabı bulunanlar ödemelerini zamanında yapmadığında, borçlarını 3 ay üst üste aksattığında ya da kredi kartı bakiyesine düzenli ödemediğinde kredi notu otomatik olarak düşmeye başlıyor. Kredi kartı kullanımını düzenli olarak takip etmek, limiti aşmamak, kredinin onay alabilmesi için birden fazla bankaya başvurmamak gerekiyor.

DÜŞÜK KREDİ NOTUNA KREDİ ÇIKAR MI?

Bankaların kabul etmediği yapılmaması gereken tüm hataları yapan, kredi notunu aşağılara çeken vatandaşlar yine de kredi alabilir mi? Kredi notu düşük olduğu halde bankaların sunduğu tekliflerden faydalanabilecek olan vatandaşlar Teminatsız Kredi, Borç Konsolidasyon Kredisi başvurusunda bulunabilir. Mevcutta bulunan borçlar bu sayede tek bir çatı altına toplanarak rahatlıkla geri ödenebilir.