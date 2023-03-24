Ziraat Bankası Emekliye 30.000 TL ödeme yaptı, Banka müdürü açıkladı, Son dakika kararı geldi!

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu yeni 30000 TL, ödemeler ile ilgili duyuru paylaştı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm emekli müşterileri 30000 TL'ye kadar nakit ödeme verilmektedir.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara verilecek olan 30000 TL, kredileriyle ilgili bankanın sosyal medya hesapları ve kendi internet sitesi üzerinden paylaşımlar yapıldı.

Ziraat Bankası, 30000 TL emekli, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan bu kamu bankasından sizlerde başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.