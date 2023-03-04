“Aldatmak Dizisi Son Bölümlerde Saçmaladı” Seyirci Sosyal Medyaya Yazıyor!

Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi bugüne kadar hikayesi ve oyuncu kadrosu ile etkileyici bir şekilde yayın hayatına devam eden söz konusu dizi projesi, son haftalarda seyirci grubunun tepkisi ile karşı karşıya geldi.

Başarılı oyuncu Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etmesinden 1,5 sene sonra tekrardan ekranlara dönüş yaparak Aldatmak dizisinde rol almaya başladı. Perçin hayranları bu durumu memnuniyet ile karşılamış ve diziyi merak içerisinde takip etmişti. Fakat senaristler son dönemde diziyi ilginç bir noktaya taşıdı ve izleyici grubu alınan bu kararı eleştirdi. Çok fazla seyirci söz konusu dizi projesinin artık saçmalama noktasına doğru ilerlediği düşüncesinde bulunuyor.

Bugüne kadar 20 bölümünü geride bırakan söz konusu projenin 21. yeni bölümü ise 9 Mart 2023 tarihinde Perşembe akşamında seyirci karşısına çıkacak. Projenin yeni bölümünün yayınlanan fragmanında ise yaşanılan olaylar seyirci grubunu tatmin etmedi ve dizinin fragmanı çok sayıda eleştiri topladı.

Dizinin oyuncu kadrosunda çok sayıda kaliteli oyuncu bulunmasına rağmen senaryonun çok kötü bir hal aldığını ifade eden seyirci grubu sosyal medya hesaplarında tepkilerini dile getirdi. Dizi hayranları Güzide karakterinin içine düştüğü durumu mantıksızlık olarak tanımladı ve başrolde bulunan bir karakterin daha iyi bir şekilde yazılmasını talep etti.

Güzide ile Tarık arasında meydana gelen çatışmayı bugüne kadar iyi bir şekilde devam ettiren senaristlerin sosyal medya hesaplarında görülen eleştirileri dikkate alıp almayacağı merak ediliyor. Dizide hikayenin gücünü koruması ise seyirci grubunun rahatsız olduğu konuların belirlenmesi açısından önemli bir nokta olarak görülüyor. Diğer taraftan Oylum karakterinin saçmalıkları ve kararsızlıkları da hikayeye içine eklenince izleyici isyan etmeye başladı. Diğer dizilerin senaristleri de son zamanlarda seyirci gruplarının yorumlarını önemsiyor ve buna göre hikayede bazı değişiklikler yapabiliyor.