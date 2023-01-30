11 Haneli Kimlik Numarası Üzerinden, Banka Hesap Numarasına 30.000 TL Ödeme Oluyor! 10 Gün Süresi Kaldı

Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 11 haneli TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerine 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz alabileceği açıklandı. Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 30000 TL ödeme uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Denizbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda 36 ay vadeli, bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faizlerle kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz ve bu kredi kampanyalarına uygun faizlerle ödeme alabileceğiniz uygun kredi şartları ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli ödeme alabilirsiniz.

SMS KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi imkanı sağlıyor. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi onayı alabilir ve 32 80 numarasına mesaj göndererek, hemen kredi kullanabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihine gün ay yıl olarak yazdıktan sona cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilmektedir.