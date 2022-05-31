Aktör, Nepal'deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Prakash Sunuwar, başkent Katmandu'da yaşayan hevesli bir aktördü. Hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için trekking rehberi olarak çalıştı. 37 yaşındaki adam genellikle yabancı müşteriler edinir ve onları egzotik Himalaya manzaralarına götürürdü.

Pazar günü, Tibet sınırındaki Mustang bölgesinde popüler bir trekking ve hac destinasyonu olan Jomsom'a giden bir uçuşta iki Alman turist - Meike Graf Grit ve Uwe Willner - eşlik etti.

Ancak Tara Air 9N-AET uçağı, başkent Katmandu'nun yaklaşık 200 km (124 mil) batısındaki hareketli bir turizm kasabası olan Pokhara'dan kalktıktan 20 dakikadan kısa bir süre sonra düştü.

Nepal'deki yetkililer Pazartesi günü, Mustang bölgesindeki bir köy olan Thasang-2'de 14.500 fit yükseklikteki Sanosware Uçurumu'ndaki enkaz alanından 21 ceset kurtarmayı başardılar. Son ceset Salı sabahı kurtarıldı.

Geçen Çarşamba günü, Sunuwar, en iyi arkadaşı ve dans arkadaşı Roshan Bantawa'ya, bazı gezginleri Pokhara'ya ve ardından Mustang'a götürerek bir ay boyunca uzakta olacağını söyledi.

"Herkes onu dans stüdyosunda son kez gördü, geri dönmeyeceğini bilmiyordum," dedi Bantawa telefonda El Cezire'ye. Kazada her iki Alman turist de hayatını kaybetti.

Bantawa, Pazar günü Tara Air uçağının düşmesiyle hayatı kısa kesilen arkadaşının anılarına düşkün.

"Çok aktifti, şarkı söylemeyi, dans etmeyi, performans sergilemeyi ve aynı zamanda iyi bir yazardı" dedi.

Sunuwar ayrıca kameranın önünde olmak için bir zekaya sahipti ve biri Khai Ke, Khai Ke (Nepalce'deki karışıklıklar ve bilmeceler) adlı iki YouTube dizisinde rol aldı ve son iki ayda 18.000'den fazla kanal abonesi ve bir bölümde 10.000'den fazla görüntüleme aldı. Ayrıca 3,500'den fazla takipçisi vardı TikTok.

Cuma günü, son Facebook durumunda, bir dans hareketi ile bir resim yayınladı, "Gerçek hayatı göster, herkes mutlulukla dans edecek. Sahte hayat gösterin ve kendinizi kandırıyorsunuz. Bu koşullarda bile benimle olduğun için sana şükrediyorum."

Doğu Nepal'deki Okhaldhunga bölgesinden Sunuwar, dört yaşında bir oğlu ve sekiz yaşında bir kızı olan iki çocuk tarafından hayatta kaldı. Sadece iki hafta önce, Sunuwar oğlunun doğum gününü yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte organize etmişti.