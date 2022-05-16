Akşam yeni duyuru yapıldı: Nakit ihtiyacınıza 24.000 TL ödeme verileceği kararlaştırıldı

24000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir duyuru yapıldı. Denizbank ve Akbank tarafından yapılan bu duyuruda, cep telefonlarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, bugünden itibaren düşük faiz oranlarıyla nakit kredi kullanacaksınız.

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan bu kampanyada, gelir belgesi olarak 24000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde onay alacaklar. 24000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

Denizbank ve Akbank tarafından başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı önemli olmaktadır. 1200 ve üzerinde bir kredi puan olan vatandaşlar başvurularını yaptıktan hemen sonra bu bankalar üzerinden kredi onay alabileceklerdir. Denizbank, Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka, şartların uygun olması durumunda en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi cep telefonu üzerinden SMS atarak, kredi başvuru yöntemi olmaktadır.

Denizbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarı Denizbank şubelerinden kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Akbank, resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir veya bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak, oturdukları yerden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alıyor ve kredi onay almaları durumunda da aynı gün içinde kredi kullanıyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 4425 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak ve düşük faiz oranlarıyla masrafsız, gelir belgesiz ve SMS kredi onay alacaksınız.