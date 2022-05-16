Emekliye para duyurusu var! Hemen başvuru yapan ödeme alıyor

Emekli maaşı hesabı üzerinden verilecek olan nakit kampanyasına katılım başladı. Emekli olan kişilere emeklileri kendi şubelerine çekmek için promosyon kampanyaları yapmaktadır. Emekli olan kişilerin acil para ihtiyacı olması durumunda da bankalardan yeni bir promosyon haberi gelmesi, umut oldu. QNB Finansbank üzerinden nakit kampanyasına katılacak olan kişiler, 2750 TL'ye kadar ödeme verilecektir. Emekli maaşını bu bankaya taşıyarak 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişilerin 2750 TL ödeme alacağını söyleyebiliriz.

Emekli maaşını QNB Finansbank şubelerine taşımanız durumunda birden fazla kampanyadan da faydalanacaksınız. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız tüm QNB atmleri bulamadığınız zaman ayda 2 kere olmak kaydıyla diğer tüm bankaların atmlerinden ücretsiz para çekebilirsiniz.

QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanarak EFT ve diğer tüm para gönderimlerinizde ücret ödemezsiniz. 0 850 222 11 00 numaralı telefonu aradığınız zaman emekli bankacılığı ile ilgili tüm sorun ve görüşleriniz için detaylı ve size özel görüşmeler yapabilirsiniz. Bu bankanın sizler için verdiği kredi kartı ile birlikte, aidatsız kredi kartı kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını QNB Finansbank'a Nasıl Taşırım?

Emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden Emekli banka değişikliği yaparak maaş taşıma işlemlerini yapabileceklerdir. Maaş aldığınız şubeden taşımadan önce tüm borçlarınızı kapatmanız gerekmektedir. Aylık 1500 TL'Ye kadar emekli maaşı alan kişilere banka 1.850 TL emekli promosyonu vermektedir. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alıyorsanız da 2300 TL, diğer tüm maaşları alan kişiler ise 2750 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. QNB Finansbank bu ödemeleri yapacağı müşterilerine 3 yıl kendi bankasından maaş alması durumunda imkan sağlayacaktır.