2 bankadan çılgın kampanya: TC kimlik ile ödeme vereceklerini açıkladı

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar TC kimlik numaranız üzerinden sizlere kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Garanti Bankası tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme verilecek.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere hemen işlem yapmaktadır.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi...

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden bireysel kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda ihtiyaç kredisini kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme veriyor.

Kamu bankası olmasından dolayı Ziraat Bankası, daha çok tercih edilmesinin sebebi düşük faiz oranlarıyla birlikte devlet destekli kredi vermesidir.

Emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte en yakın Garanti Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler ve bu bankanın vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabilirler.

Bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilmeniz mümkün olacak ve bankanın faiz oranlarını bu şekilde de kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafından yapılan bu kampanya şubat ayı sonuna kadar devam edecek olup, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin düşük faizlerle kredi almaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacaktır.