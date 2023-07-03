Akrep burcu ve yükselen akrepler 3 Temmuz 2023 tarihinde becerileri ya da ilgi alanları ile ilgili bir aydınlanma yaşayacaktır. Onlar gün içerisinde iletişim ve öğrenme konularında gözlerini açabilir ve bu yönde adımlar atabilir. Söz sahibi olma, anlaşma, bakış açılarını ifade etme ya da fikirlerini paylaşma gibi durumları da gün içerisinde yaşayacaktır. İnsanlar akrep burçlarının projelerini fikirlerini ya da öğrenme çabalarını tanıyabilir ve bu noktada onları takdir edebilir. İş hayatında da daha önce yapmış oldukları projelerin meyvelerini toplayacak olan akrepler başarılar sağlayacaktır.

Eğer akrep burçları ve yükselen akrepler iletişim kurdukları insanların niyetlerini yanlış anladıklarını fark ederse bu yönde farklı bir şekilde davranabilir. Yeni günde mesajlarını daha etkili bir şekilde iletmek adına neleri değiştirebileceklerini görecek olan burç sahipleri mükemmel bir zaman geçirecektir. Yeni gün onlara geçmişte üstesinden gelinmesi zor olan sorunları yeniden gösterecek ve burç sahipleri bu problemleri çözmeyi başaracaktır.

Genel anlamda hareketli bir gün ve hareketli bir günden geçirecek olan akrep burçları ile yükselen akrepler yoğun bir iletişim trafiği de yaşayabilir. Bu iletişim trafiğinden kaynaklı olacak olan aksaklıklara dikkat etmeleri gereken burç sahipleri sorumlu oldukları konulara daha ciddi bir şekilde de yaklaşacaktır. Diğer taraftan ev hayatını ilgilendiren konular da akrep burçları için ön planda yer alabilir ve onların özellikle eşleri ile ilgilenmeleri gerekli olabilir. Onlar yakın çevreleriyle olan ilişkilerinde dengede kalmaya çalışmalı ve bu yönde hareket etmelidir. Yine oğlak burcunda gerçekleşen dolunay sebebiyle akrep burçları özellikle iş hayatlarında bazı sonuçlanmalar da yaşayacaktır. Bir süredir çalıştıkları anlaşmalar ya da organizasyonlar akrep burçları için sonuç getirebilir ve onlar çeşitli görüşmeler ile ilgilenebilir. Onlar bu dönemde düşüncelerini organize etmek ve tasarlamak için büyük bir çaba içinde hareket etmektedir.