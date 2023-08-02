Akrep burcu Ağustos ayında ev ve aile ile ilgili olan konuların ön plana çıktığını görecek ve bu temalar da uzun bir süredir devam etmekte olan bir konunun sonuçlanması ile karşı karşıya olacaktır. Burç sahipleri aile meseleleri ya da gayrimenkuller hakkında fikir ayrılıkları yaşayabilir ve bu durum onların stresli olmalarına sebep olabilir. Yeni ayda akrep burçları kendilerini sert sözler kullanarak ifade etmek istese de gökyüzü onları bunu yapmaktan kaçırmalarını tavsiye etmektedir. Diğer taraftan burç sahipleri için tadilat veya taşınma konuları da gündemde yer alabilecektir. Aile bireylerinden evlilik, doğum ya da hamilelik gibi konular da öğrenilebilir.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde yeni ay gerçekleşecek ve onlar kariyerleri ile ilgili bir dönüşüm ve yenilenme dönemine giriş yapacaktır. Burç sahipleri için iş değiştirme ya da terfi gibi durumlar da söz konusu olacaktır. Akrep burçları ebeveynleri ve üstleri ile ilgili her konuda destek görebilir fakat onların sözlerine dikkat etmesinde de çok fazla tek başlı olmamasında fayda bulunmaktadır. Onlar bu dönemde kendilerini çok gösterecek ve çok çalışacaktır.

Burç sahipleri ayın yeni döneminde kendilerinin ve çevrelerini neye ihtiyaç duyduğunu belirlemek için liste hazırlar gibi çalışacaktır. Bu durum onları ön plana taşıyacak ve herkes hizmet duygularının bu süreçte yükseldiğini düşünecektir. Burç sahipleri yalnızca kendi isimlerine değil etraflarında bulunan herkes adına yeni bir dünya kurma ihtiyacı duyabilir. Burç sahipleri topluma faydalı hizmet etmek isteyecekleri fikirler ve gruplar konusunda da bir aydınlanma yaşayacaktır.

Ay sonunda burç sahipleri sosyal hayatlarında ve özellikle iş ortamlarında ufak tefek anlaşmazlıklar yaşayabilir ve tartışmalar meydana gelebilir. Akrep burçları bu dönemde hakkında olumlu ya da olumsuz varsayımlarda bulundukları insanları daha doğru bir şekilde tanıyacaktır.