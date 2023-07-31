Akrep burcu ve yükselen akrep burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde özellikle günün ilk saatlerinde kendilerini iyi hissetmeyecek bir durumda olacaktır. Onlar için yeni günde yenilenme ihtiyacı görmezden gelinemez olan bir durumdur. Onlar için algılarına geçici olarak güvenmekte zor olabilir fakat gün daha sonra güvenli ve net bir yere varacaktır. Arkadaşlar ile bağlantı kurmak ve bir şeyler paylaşmak onlar için üretken ve tatmin edici bir hal de alabilir. Burç sahipleri olaylara olumlu ve sadık bir bakış açısıyla bakacak ve bu sayede çekicilikleri de artacaktır. Onların mutluluk hedeflerini takip etmek ve gelecekteki projelerini planlamak için de akrep burçları büyük bir arzu hissedebilir. Gökyüzü onların idealizmini ortaya çıkarma ve onları yeni bağlantılar kurmaya motive etme durumundadır.

Burç sahiplerinin önlerinde sonsuz ihtimaller bulunmaktadır fakat onlar isyankar olanı seçme noktasında kararlıdır. Burç sahipleri özgürlüklerini ve kendilerini kanıtlamak istedikleri kişilere karşı bazı davranışlar içine de girebilir. Gökyüzü tarafından onlara tavsiye edilen yol ise kendileri için en iyi çalışacak olan hangisi ise ona yönelmeleri olacaktır. Akrep burçları için bir tehlike ya da büyük bir ödül olarak kapılarında beklemektedir. Eğer burç sahipleri son zamanlarda içlerine sığmayan bazı kararlar alıyorsa ve bu kararlar diğer insanlar ile ilgili ise onların durumu nötrlemek adına kısıtlı zamanlarda bulunmaktadır.

Akrep burçları yetki sahibi oldukları bir insanla tartışma yaşayabilir ve bu kişi onların talimatlarını ya da tavsiyelerini dinlemek istememiş olabilir. Burç sahiplerinin yapmış oldukları tercihler onlardan habersiz bir şekilde iletilebilecektir. Akrep burçlarının öfkelerini yanlış bir şey yapmamak adına kullanmalarına teşvik etmeye çalışıyor olsalar da onlar işleri sakin tutmak adına çaba göstermelidir. Onlar için en iyi durum kendilerini bu konudan uzaklaştırmak olacaktır ve muhtemelen onlar enerjilerinin çoğunu hak etmemektedir.