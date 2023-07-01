Akrep burçları dolunay döneminde hayatlarında kendileri ile ilgili bazı konuları değiştirecektir. Bu şekilde önemli bir dönüşüm getirecek olan burç sahipleri istedikleri yönde hareket etmelidir. Onların dünyaları bu dönemde değişime girecek bakış açıları evrimleşecek ve hayat görüşleri de bu yönde ilerleyecektir. Güzel bir başarı ya da önemli bir işbirliği de bu dönemde akrep burçlarını yüreklendirecek olan bir durumdur. Akrep burçları geçen yıllara inanmak yerine hayatlarında gelecek hiç günler için planlamalar yapmalıdır.

Akrep burçları 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte akraba aile kardeş yakın çevre komşu ilişkileri halkla ilişkiler görsel ve sözel iletişim tanıtım ve kısa yollar ve pazarlama ile ilgili olan konularda yeni gelişmeler yaşayacaktır. Bu hafta keza aşk konusunda çok fazla eylemde bulunulmaması da akrep burçları için tavsiye edilen durumdur. Bununla beraber büyük şirketlerde ve resmi kuruluşlar ile işler varsa yeni atılımlar yapılması tavsiye edilmektedir.

Kalbi boş alan akrep burçları 10 Temmuz tarihinde hayatlarının aşkı ile tanışabilir ve güzel bir ilişki adım atabilir. Diğer taraftan burç sahiplerinin sosyal çevrelerinde bulunan insanlara dikkat etmeleri önerilmektedir. Akrepler girdikleri ortamda dikkat çeken insanlardadır fakat negatif enerjiler de bazı zamanlarda akrep burçlarını etkileyebilmektedir. Burç sahipleri grup çalışmaları ile ilgili ise hem işbirlikleri hem de grup çalışmaları açısından başarılı olacakları bir sürece giriş yapacaktır.

11 Temmuz ile 28 Temmuz tarihi arasına kadar akrep burçları ve yükselen akrepler için yeni iş teklifleri olabilir ve bu teklifler ile ilgili görüşmeler yapabilir. Bununla beraber iş hayatı ve kariyer durumları ile ilgili konular da akrep burçları için ön planda olacaktır. İşle ilgili durumlarda statü sahibi insanlar burs sahiplerine yardımcı olabilir.