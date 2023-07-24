Akrep burcu 24- 30 Temmuz haftasında kendilerine daha sezgisel ve çevreye karşı daha duyarlı hissedecektir. Onlar psişik farkındalık, yüksek sezgi, yaşayabilir ve canlı rüyalar görerek şaşırabilir. Diğer taraftan burç sahipleri bu konu ile ilgili olarak aşırı düşünmeye kapılmamaya ve kendilerinden şüphe duymamaya dikkat etmelidir. Onlar bu dönemi kendilerini keşfetmek için önemli bir fırsat olarak kucaklamalı ve önemli bir dönem olarak görmelidir. Akrep burçları kariyer yollarında tekrardan değerlendirme konusunda düşünmeli ve geride durarak akıllıca davranmalıdır. Burç sahipleri hatta içlerinde kendilerini düşünceli ve içe dönük hissedebilir ve bu durum onlara gittikleri yönü sorgulatabilir. Yine bu dönemde burç sahiplerinin karşılarına öngörülemeyen finansal zorluklar ve gizli masraflarda çıkacaktır. Bu sebeple onlar beklenmedik masraflara ve bütçe aşma gibi durumlara hazırlıklı olmalıdır. Yine gizlenmiş duygular ve çeşitli ailevi meselelerde su yüzeyine çıkacak ve akrep burçlarının gündeminde yer alacaktır. Onlar aile dinamiklerini anlamak ve iyileştirmek için bu zamana iyi bir şekilde değerlendirmelidir.

Aslan burcunda Venüs'ün geri hareketine başlaması ile beraber burç sahipleri iş hayatlarında daha fazla kafa yorabilir ve iş hayatları hakkında daha fazla düşünebilir. Burç sahiplerinin iş yapma şekilleri insanlara olan yaklaşımları ve çalışma hayatlarında aldıkları sorumluluklar onlar için önemli olacaktır. Akrep burçları maddi beklenti doğrultusunda hareket etmek istedikleri zaman var olan sonucun kendilerini memnun etmeyeceği ihtimalini de düşünmeli ve bu yönde davranmalıdır.

Venüs ve Merkür'ün Aslan burcunda yapacağı kavuşum ile beraber yine burç sahipleri özellikle iş hayatlarında önemli kararlar alarak bazı kağıtlara imzalayabilecektir. Onlar alanlarının en iyisi olmak ve zirveye çıkmak için çaba gösterip bu hedeflerini gerçekleştirmek isteyecektir. Fakat bu durum onlarda güç zehirlenmesi fazla bir hırs ya da gözü kara davranışlarda oluşturabilir.