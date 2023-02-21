AKP'li Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Su Şişesi Fırlattı!

Bolu Belediyesi’nin meclis toplantısında yaşanan gerginlik gündemde yer aldı ve korkunç görüntüler ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişeleri fırlatan AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar yapmış olduğu hareketle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Özcan o anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı ve gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyunun olduğunu söyledi. AKP'li Hacer Çınar için disipline gitmesi ve partiden ihraç olmasına sebep olan provokatör sözlerini kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaşanan gelişmeler ile adından söz ettirdi.

Depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi adına Bolu Belediye Meclisi’nde olağanüstü toplantı yapıldı ve yaşanan gerginlik adeta ağızları açık bıraktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Uğur Akbay toplantının son bölümlerinde tartışma yaşadı ve su şişelerinin fırlatılması sonucunda korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Binada yaşanan gerginlik oylama sırasında başladı ve arka sıralarda oturan AKP'li Meclis Üyesi Hacer Çınar, su dolu pet şişelerini Başkan Özcan'a fırlatarak günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Fırlatılan su şişesinin Özcan'ın yanından geçtiği görülürken zabıta memurlarının da kürsünün önünde önlem alması dikkat çekti. Hacer Çınar, Tanju Özcan'a depremin üzerinden siyaset yaptığını söyleyerek “Ahlaksız adam” dedi ve Tanju Özcan da “Bana ahlaksız diyemezsin” şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Hacer Çınar, Tanju Özcan'a “Pisliksin sen” dedi ve Özcan da “Hacer hanım bu laflar sana çok yakışıyor” diyerek ona karşılık vermeyi ihmal etmedi. Yaşanan bu olay sonrasında Hacer Çınar salondan çıktığı anda kürsüye doğru yöneldi ve kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı Tanju Özcan'a atmaya çalışsa da kürsünün önünde bulunanlar Çınar'a engel olmak istedi.

Özcan konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve görüntülerin Hacer Çınar’ın gerçek yüzü olduğunu yazdı. Bu sefer hakaret ve küfürlerin kayda geçtiğini ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrıca depremzedeler için olağanüstü toplanan mecliste hayır oyu veren AKP'li üyeleri kınadığını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ülkenin yangın yeri olduğu sırada herkesin yardım yarışına girdiğini fakat onların ise hakaret yarışına girdiğini söyledi. Açıklamalarında AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ı da hedef alan Özcan, birinin derdinin vekil olabilmek olduğunu belirtirken diğerinin derdinin de vekil kalabilmek olduğunu açıkladı. Haberimizin devamını Hacer Çınar ile Tanju Özcan arasında yaşanan tartışma hakkında detayları yazdık.

Bolu Belediye Meclisi 2022 mayıs ayı 2. oturumunda gerçekleşen oylamada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan el kaldıran AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar'a bazı sözler söylemiş “Bana neden el sallıyorsunuz hanımefendi, el sallamak ayıp oluyor, öyle şey olmaz, ben evli barklı adamım” yönünde ifadeler kullanmıştı.

Özcan bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve bir yıl geçici süreyle çıkarma cezası aldığı öğrenilmişti.