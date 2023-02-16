Türkiye Tek Yürek Ortak Yayınında Yaklaşık 115 Milyar TL Toplandı!

Asrın felaketi olarak tanımlanan deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm ülkenin yüreğinde derin yaralar açılmıştı. Son yüzyılın en büyük deprem felaketinin meydana geldiği bu zorlu zamanda yardım için tüm televizyon kanalları ortak yayında bir araya geldi ve para yardımları toplandı. Spor, sanat ve iş dünyasının önüne gelen isimleri ve vatandaşlar bağış yaparak deprem mağdurlarına destek olmak istedi. Toplam bağış şu ana kadar 100 milyar TL'yi geçti ve rekor bağış güncellemeleri de yapıldı. Merkez Bankası ortak yayında şu ana kadar en büyük bağışı yaptı ve 30 milyar TL ile geceye damga vurdu. An itibarıyla bağış miktarı 114 milyar 717 milyon 217 bin TL'ye ulaşırken atılan SMS sayısı da 7 milyon 462 bin olarak açıklandı.

Türkiye'yi yasa boğan ve 7.6 ile 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelmişti. İki deprem küresel boyutta büyük üzüntüye sebep olmuş ve 35 bini aşkın kişi felaket sebebiyle hayatını yitirmişti. Pek çok ünlü depremin ilk günü itibariyle kurtarma çalışmalarına katılmak adına deprem bölgesine hareket etti ve yardım çalışmalarında destek oldu. Bunun yanı sıra pek çok ünlü de bağış toplama kampanyalarına katılarak deprem mağduru vatandaşlara yardım etti.

Bu akşam saat 20.00’den itibaren deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye Tek Yürek isimli program düzenlendi ve ortak canlı yayın yapıldı. Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Adana, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır'ı etkileyen deprem felaketinin yıkıcı sonuçlarını yaşayan tüm vatandaşlar için Türkiye Tek Yürek oldu ve tüm televizyon kanallarında ortak canlı yayın yayınlanarak rekor bağış toplandı.

Ortak canlı yayın başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon ile bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine hayırlı geceler dileyerek başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok teşekkür ettiğini de söyledi. Kendilerini takip eden kardeşlerini şahsı ve milleti adına saygıyla selamladığını belirten Erdoğan, yayının başında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Erdoğan bu ortak yayın ile birlikte tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam ile ürk milletinin yüce gönüllülüğünü inşallah bir kez daha göstereceğini belirtti. Devletin mevcut imkanlarını hem yurtiçi hem de yurt dışından gelecek yardımları takviye ederek bu yükün altından Allah'ın izniyle kalkacağımızdan hiç şüphe duymadığı yönünde bilgiler de paylaşıldı.

Ortak yayın Pelin Çift, Nihat Hatipoğlu, Tümer Doğru, Çağla Şikel, Acun Ilıcalı, Nazlı Çelik, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti ve iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte halk da deprem mağduru vatandaşlara destek oldu.

Gerçekleşen yayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışlarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 maaşını bağışladı ve BBP lideri Mustafa Destici ise 2 maaşını bağışladı.