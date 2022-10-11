Akın Akınözü Yeni Dizisi ile Diğer Oyuncuları Tehdit Ediyor

Büyük bir heyecan içerisinde TV8 ekranlarında hayranları karşısına çıkacak olan Tuzak isimli televizyon dizisi projesinin yayın günü duyuruldu ve konu hakkında yaşanacaklar merak edildi. Tuzak dizisi TV8 ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşacak ve birbirinden başarılı oyuncular projede yer alacak. Tv8'in patronu olan Acun Ilıcalı ise konu hakkında bir paylaşım yaptı ve 19 Ekim Çarşamba gününde Tuzak dizisinin 1. bölümü ile yayında olacağını belirtti. Tuzak dizisi Çarşamba rekabetine katılım gösterecek ve bu rekabette hangi dizinin kazanacağı görülecek. Çarşamba gününde yayınlanacak olan Tuzak dizisi Gecenin Ucunda isimli dizi projesini de tehdit ediyor ve Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin etki altında kalacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra FOX TV'de yayın hayatına başlayan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi de bu karardan etkilenecek. O Kız dizisi de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı ve reyting rekabetinde elde edeceği sonuçlarıyla merak konusu oldu.

Talat Bulut, Akın Akınözü ve Bensu Soral gibi birbirinden önemli isimlerin başrolde yer aldığı Tuzak isimli dizi projesi bir intikam öyküsü olarak televizyon ekranlarında yayınlanacak. Akın Akınözü yeni projesinde Avukat Umut karakterine hayat verecek ve ekranlara bu şekilde dönüş yapacak. Seyirci grubu aylardır Tuzak dizisine merak ve heyecan içerisinde bekliyor ve Akın Akınözü isimli oyuncuyu izlemek için sabırsızlanıyordu. Dizi hayranları sosyal medyada dünyanın dört bir yanından paylaşımlar yaptı ve Akın Akınözü'nün sergileyeceği oyunculuk performansını merak edildi. Sosyal medya hesaplarında Akın Akınözü sevenleri yüz binlerce mesaj paylaşmayı ihmal etmedi.

Akın Akınözü ile Bensu Soral partnerliğinin seyirci grubu tarafından beğenilmesi ve çiftin birbirine çok yakıştırılması olumlu değerlendirmeler aldı ve Tuzak dizisine yönelik ilgi de bir miktar artmış oldu. Dizinin konusunda bir avukat ailesinin hayatını etkileyen bir aileden intikam almak isteyecek ve bunun için yola çıkılacak. Aksiyon dolu bir yapım olan Tuzak dizisi Akın Akınözü'nün hayranlarını daha çok heyecanlandırdı.

Akınözü sevenleri şimdiden 19 Ekim Çarşamba gününü heyecan içerisinde beklemeye başladı ve çarşamba gününde hangi dizinin galip olacağı merak edildi. Zaten çok geniş bir izleyici kitlesine sahip olan kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta muhteşem bir başlangıca adım atmış ve 4. sezona giriş yapmıştı.

1. bölümü ile elde ettiği reyting oranları sebebiyle yeterli bulunmayan Gecenin Ucunda dizisi ise Bir Peri Masalı dizisi gibi reyting problemleri ile baş etmeye çalışıyor. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti Tuzak dizisinin yayın hayatına başlaması ile geri planda kalabilir. Bunun yanı sıra kuruluş Osman gibi çok başarılı bir dizinin ekranda bulunması ile Tuzak dizisinin de yayın hayatına başlaması çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Çarşamba rekabetinde elde edilen reytinglerin bölüneceğini düşünülüyor ve hangi dizinin galip olacağı merak ediliyor.