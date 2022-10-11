100 bin 50 bin ve 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız, duyuru yapıldı

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada her bütçeye uygun ihtiyaç kredisi paketleri hazırlandı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredileri verilerek hemen 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi onayı almaları ile birlikte gelir belgesiz olarak kredi olabileceğini söyleyebiliriz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak için ayrıca Denizbank'ın SMS ile kredi servisini de kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Sms ile DenizBank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hemen cep telefonları üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılabilir. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi bankası üzerinden yapılacak olan işlemlerde ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Sms ile bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar. Banka şubelerine giderek te kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak da bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, ne kadar onay aldığınız hemen görebilirsiniz.