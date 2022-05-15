Akbank'tan resmi açıklama: 50.000 TL ödeme hesaplara yattı!

Akbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanmak istiyorlarsa banka kredi puanını sorguladıktan sonra bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda işlem yapacak ve en düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi kullandıracaktır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak yapılan ödeme tablosunda kredi puanınıza göre, faiz oranlarından yararlandırarak sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onay aldıklarını, oturdukları yerden görebiliyor. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kredi kampanyasına katılmak için banka şubesine gitmeden işlem yapabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu sonucu sizlere hızlı bir şekilde söylenecek onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Sms ile kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredi almak istiyorlarsa bankadan internet sitesine girerek veya mobil uygulamasını kullanarak da işlem yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda banka hesapları var ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan, Akbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir ve 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank şubelerine giderek işlem yapacak olan bireysel müşterilerin ise kimlikleriyle birlikte gişe personelinden veya bireysel müşteri temsilcisi, personelinden yapacakları işlemlerde kredi sonucu hemen söylenmektedir.